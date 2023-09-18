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تنبيه من "الزكاة" بخصوص إلغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن خطوات تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة الإعفاء من الغرامات.
وقالت الهيئة على صفحتها الرسمية في "إكس" إن هناك 3 خطوات لتقسيط المستحقات الضريبية خلال المبادرة وهى:اضافة اعلان


خطوات التقسيط

1ـ تقديم التقسيط
2ـ اعتماد خطة التقسيط
3ـ مراجعة الطلب من الفرق المختصة


الإعفاء من الغرامة المضمنة

وقالت الهيئة إن التزام المكلف بالخطة يعفيه من الغرامات المضمنة فيها حتى وان حلت بعد انتهاء المبادرة.
وعند الغاء الخطة لعدم التزام المكلف سيتم احتساب الغرامات على المبالغ غير المسددة من تاريخ استحقاقها.


دعوة للاستفادة من المبادرة

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تنتهي في 31 ديسمبر القادم 2023م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.
وتتضمن المبادرة أيضاجميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل.


سداد كامل أصل دين الضريبة

وضرورة الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة.
وأتاحت إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

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