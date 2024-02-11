الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

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تنبيه من الداخلية بخصوص هذا التصرف مع كاميرات المراقبة

كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة الأمنية
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أعلنت وزارة الداخلية عن غرامة 500 ريال عقوبة عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات.اضافة اعلان

وثيقة الشروط المنشورة في موقع الداخلية

وأضافت، إذا كان مخالفًا للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط المنشورة في موقع وزارة الداخلية (http://moi.gov.sa).

نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقا للآتي:

500 ريال غرامة عن كل كاميرا وجهاز للمراقبة الأمنية

غرامة مقدارها 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية ، مخالف للمواصفات الفنية.
ويجوز لمن صدر بحقة قرار بالعقوبة التظلم منه امام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

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