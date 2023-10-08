تنبيه من الأرصاد لأهالي جازان: أمطار وصواعق رعدية

رياح وصواعق رعدية اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



حالة الخليج العربي



أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا أصفر لأهالي منطقة جازان، بشأن الحالة الجوية خلال الساعات القليلة القادمة.وتشمل الحالة الجوية، توقعات برياح نشطة وأتربة وتدني في الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء يوم غد الاثنين، بمشيئة الله.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية, في حين يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة .وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والاوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.