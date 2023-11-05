الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

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تنبيه من الأرصاد على المدينة المنورة وأمطار على حائل

امطار المدينة
أرشيفية
أ أ
نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، اليوم تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول وارتفاعاً في الأمواج وصواعق رعدية، على محافظة ينبع.اضافة اعلان
 وبيَّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.

حائل

وفي وقت سابق، هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى.
 جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

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