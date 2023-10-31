الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

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تنبيه من الأرصاد على الرياض والحدود الشمالية

المركز الوطني للأرصاد
الأرصاد
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة الحدود الشمالية، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على مدينة عرعر ومحافظات (طريف رفحاء والعويقيله ) ومركز حزم الجلاميد.اضافة اعلان
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء.

منطقة الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض,من يوم غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة - بمشيئة الله تعالى -.
 وتشمل الحالة العاصمة الرياض، ورماح، والخرج، والمزاحمية، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، والزلفي، والغاط، وشقراء، والمجمعة، وثادق، ومرات، وضرماء.
 من جانبه أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.

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