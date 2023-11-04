السبت، 20 ربيع الثاني 1445 ، 04 نوفمبر 2023

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تنبيه من أمانة مكة حول طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة لموسمي الحج والعمرة 1445

الحج والعمرة، العربة الكهربائية
الحجاج
أ أ

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن استمرار إستقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة لموسمي الحج والعمرة للعام 1445 هـ.
وقالت إنه على متعهدي مطابخ الإعاشة سرعة إستكمال متطلبات التأهيل لشركاتهم.اضافة اعلان

إسكان الحجاج في مكة المكرمة


وقبل أسابيع، بدأت لجنة إسكان الحجاج بأمانة مكة المكرمة في استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هـ وذلك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام.
وطالبت اللجنة من ملاك ومستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج سرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء استخراج التصاريح.

تفعيل جدول الجزاءات عن المخالفات البدلية


كما فعّلت أمانة مكة النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا، والمتضمنة عددًا من المخالفات في مختلف المجالات.

تصنيف المنشآت حسب الأمانات والبلديات


 وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة مكة، أسامة زيتوني، أن ما يختص بالجزئية المتعلّقة بمخالفات الاشتراطات والتجهيزات الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية، فقد تمّ تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات.

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