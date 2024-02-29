تنبيه لـ"المرور" بشأن القيادة عند هطول الأمطار

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أصدرت الإدارة العامة للمرور، تنبيهًا عاجلًا لجميع السائقين بشأن خطورة القيادة أثناء هطول الأمطار.





"المرور" تحذر السائقين أثناء هطول الأمطار



توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة



4 اشتراطات للقيادة أثناء المطر



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تحذر من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة.وحذرت من السرعة العالية خلال تساقط الأمطار مع المراوغة بين المركبات، وعدم ترك مسافة أمان.وأكدت أنها تحذر من مخاطر انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار، مشددة على ضرورة الانتباه للسرعة ليمكن التحكم في السيارة.ونبهت إلى أن سرعة المركبة تتحكم في مدى تماسك وثبات الإطارات التي تكون بشكل مباشر خلال السرعة المنخفضة، وتقل تدريجيًا إلى بسيطة وشبه معدومة مع كل زيادة لسرعة المركبة.وطالبت بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة، مشددة على أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.وأكدت على أهمية القيادة الآمنة أثناء المطر، والتي تسهم في تجنب الحوادث وتضمن سلامة الجميع.1 ـ تمهل وخفف السرعة.2 ـ احرص على استخدام المساحات.3 ـ استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.4 ـ حافظ على مسافة أمان كافية بينك وبين المركبات الأخرى.