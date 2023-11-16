تنبيه عاجل من وزارة التعليم للطلاب والطالبات بهذا الخصوص

أ أ

وجهت وزارة التعليم إداراتها في المناطق المختلفة بأهمية تشجيع وتحفيز منتسبي التعليم العام من الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ، والأجنبية ، وبرامج التربية الخاصة للمشاركة في النسخة الثالثة من جائزة (المواطنة المسؤولة) التي تنظمها مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي. اضافة اعلان





الجائزة تتسق مع أهداف وغايات الوزارة



وأوضحت الوزارة , أن هذه الجائزة تتسق مع أهداف وغايات الوزارة في تنمية الروح الوطنية ، وتعزيز قيم العمل الإنساني والاجتماعي ودعم المواطنة الصالحة واكتشاف المواهب والقدرات في المجالات التي تطرحها الجائزة .كما حث تعميم الوزارة الطلاب والطالبات بالتسجيل عبر موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض وترشيح منسق / منسقة لهذه المهمة.وقال الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث "إن أهمية الجائزة تنبع من حرصها على فتح نوافذ الإبداع أمام الموهوبين والموهوبات من أبناء وبنات في جميع مناطق وقرى المملكة" , مثمنا اهتمام وزارة التعليم بجائزة المواطنة المسؤولة وتوجيهها للطلاب للمشاركة فيها لتحقيق القيم الوطنية وتعزيز البناء الاجتماعي والإنساني .