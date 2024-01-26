تنبيه عاجل من مرور جدة حول حركة السير على طريق الكورنيش

أعلنت المديرية العامة للمررو بجدة استمرار تحويل الحركة المرورية على طريق
الكورنيش من فقيه أكواريوم باتجاه الشرق، نظرًا للظروف الجوية بالمحافظة.اضافة اعلان
إجراءات تجديد
الرخصة خصوصي
وكانت الإدارة
العامة للمرور حددت خطوات وإجراءات ومتطلبات تجديد الرخصة الخصوصي عبر منصة أبشر.
وأوضح
"المرور"، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أن تجديد الرخصة
خصوصي يستلزم القيام بهذه الخطوات التالية:
- سداد الرسوم.
- سداد المخالفات.
- إجراء الفحص
الطبي.
- كما يمكن
تجديدها عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر.
رسوم تجديد رخصة
القيادة لكافة أنواع المركبات
وأوضح المرور
رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات في المملكة، كالآتي:
1 - رخصة سير خاصة
تبلغ قيمة رسم
الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ
قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
2 - رخصة سير نقل خاصة
تبلغ قيمة رسم
الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال
بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
3 - رخصة سير حافلة خاصة
تبلغ قيمة رسم
الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال
بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
4 - رخصة سير سيارة أجرة
تبلغ قيمة رسم
الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال
بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
5 - رخصة سير نقل عام
تبلغ قيمة رسم
الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال
بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
6 - رخصة سير حافلة عامة
تبلغ قيمة رسم
الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال
بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
7 - رخصة سير دراجة آلية
تبلغ قيمة رسم
الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ
قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
8 - رخصة سير مركبة أشغال العامة
تبلغ قيمة رسم
الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال
بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.