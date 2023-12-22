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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل من قنصلية المملكة في أستراليا ودعوة للاتصال في حالات الطوارئ

قنصلية المملكة في سيدني
قنصلية المملكة في سيدني
أ أ
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أصدرت قنصلية المملكة في مدينة سيدني بأستراليا، تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين، بخصوص عطلة نهاية العام الميلادي.

التواصل في حالات الطوارئ
وقالت القنصلية على حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "تود القنصلية إشعار المواطنين بالتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0473999119 خلال الإجازة الرسمية في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند.
تنويه:


عطلة نهاية العام الميلادي
وكانت الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا قد أصدرت تنبيهًا عاجلاً للمواطنين بخصوص عطلة نهاية العام الميلادي.
وقالت الملحقية على حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "نود إحاطتكم بأن القنصلية ستكون في عطلة نهاية العام الميلادي لهذا العام 2023م، اعتبارًا من يوم الاثنين بتاريخ 12/ 06/ 1445هـ، الموافق 25/ 12/ 2023م".
وتابعت: "سيستأنف العمل يوم الثلاثاء 20/ 06/ 1445هـ، الموافق 02/ 01/ 2024م".

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