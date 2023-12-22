تنبيه عاجل من قنصلية المملكة في أستراليا ودعوة للاتصال في حالات الطوارئ

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أصدرت قنصلية المملكة في مدينة سيدني بأستراليا، تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين، بخصوص عطلة نهاية العام الميلادي.



التواصل في حالات الطوارئ

وقالت القنصلية على حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "تود القنصلية إشعار المواطنين بالتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0473999119 خلال الإجازة الرسمية في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند.

تنويه:



تود القنصلية اشعار المواطنين بالتواصل في حالات الطوارىء على الرقم 0473999119 خلال الاجازة الرسمية في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند — Saudi Consulate in Sydney (@KSAconsulateSYD) December 22, 2023

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عطلة نهاية العام الميلاديوكانت الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا قد أصدرت تنبيهًا عاجلاً للمواطنين بخصوص عطلة نهاية العام الميلادي.وقالت الملحقية على حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "نود إحاطتكم بأن القنصلية ستكون في عطلة نهاية العام الميلادي لهذا العام 2023م، اعتبارًا من يوم الاثنين بتاريخ 12/ 06/ 1445هـ، الموافق 25/ 12/ 2023م".وتابعت: "سيستأنف العمل يوم الثلاثاء 20/ 06/ 1445هـ، الموافق 02/ 01/ 2024م".