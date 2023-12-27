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تنبيه عاجل من صندوق تنمية الموارد البشرية لمستفيدي إعانة البحث عن عمل

اعانة-الباحثين-عن-العمل
صندوق هدف
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دعا صندوق تنمية الموارد البشرية، مستفيدي برنامج إعانة البحث عن عمل إلى ضرورة الالتزام بضوابط البرنامج.

وأكد على عدم الاستعانة بأشخاص أو جهات للدخول لموقع الصندوق الإلكتروني نيابة عنهم لإجراء التقديم أو الدخول الأسبوعي أو القيام بالمهام والالتزامات.

وقال إن ذلك يُعد مخالفة لتنظيم ولائحة البرنامج ويحق للصندوق استرداد مبالغ الإعانة المصروفة من المستفيدين المخالفين.اضافة اعلان

تنبيه عاجل لمستفيدي إعانة البحث عن عمل

 وأكد الصندوق على المستفيدين بعدم إفشاء البيانات الشخصية وبيانات الملف الشخصي بالموقع الإلكتروني لأي أشخاص أو جهات مثل حسابات تقديم الخدمات في وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث إن إفشاء البيانات قد يترتب عليه إساءة استخدامها في عمليات مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأوضح أنه يتم التعامل مع الحسابات التي تقوم بهذه المخالفات من خلال رصدها وتتبعها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
ويهدف إجراء الدخول الأسبوعي للمستفيدين من برنامج إعانة البحث عن عمل إلى تمكينهم من الاطلاع وتنفيذ المهام والالتزامات الدورية في البرنامج مثل: حضور خدمات الإرشاد المهني، والدورات التدريبية والتأهيلية، وغيرها من خدمات الصندوق.

ويأتي ذلك بغرض مساعدتهم في تطوير مهاراتهم، ومساعدتهم في الحصول على عمل بالقطاع الخاص، ويعد هذا الإجراء مؤشرًا لجدية المستفيد بالبحث عن عمل، وبالتالي أهليته للإعانة المالية، وخدمات الإرشاد والتدريب التي يقدمها الصندوق.

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