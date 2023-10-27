تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين

أ أ

أصدرت سفارة المملكة في جمهورية اتحاد ميانمار اليوم الجمعة 2023/10/27، تنبهًا عاجلًا لجميع المواطنين.





توقف العمل بالسفارة في ميانمار اضافة اعلان



إجازة رسمية في البلد المضيف



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه سيتوقف العمل في السفارة يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023م وسيستأنف الساعة الـ"09:00" يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023م.وبينت في بيان لها، أن القرار يتوقف العمل يأتي بسبب وجود إجازة رسمية في البلد المضيف.وطالبت جميع المواطنين، في الحالات الطارئة بضرورة الاتصال على رقم السفارة المتاح على مدار 24 ساعة، وهو" +959777007777".