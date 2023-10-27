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تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين

سفارة المملكة في أوغندا
سفارة المملكة
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أصدرت سفارة المملكة في جمهورية اتحاد ميانمار اليوم الجمعة 2023/10/27، تنبهًا عاجلًا لجميع المواطنين.

توقف العمل بالسفارة في ميانماراضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه سيتوقف العمل في السفارة يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023م وسيستأنف الساعة الـ"09:00" يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023م.

إجازة رسمية في البلد المضيف

 وبينت في بيان لها، أن القرار يتوقف العمل يأتي بسبب وجود إجازة رسمية في البلد المضيف. 
وطالبت جميع المواطنين، في الحالات الطارئة بضرورة الاتصال على رقم السفارة المتاح على مدار 24 ساعة، وهو" +959777007777".

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