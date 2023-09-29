تنبيه عاجل من سفارة المملكة في كندا لجميع المواطنين

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أصدرت سفارة المملكة في كندا تنبيهًا هامًا لجميع المواطنين، مؤكدة أنها تود السفارة إحاطة الإخوة المواطنين والمراجعين بأن السفارة ستكون مغلقة يوم الاثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣م.

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وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تستأنف عملها يوم الثلاثاء ٣ أكتوبر 2023م. كما تستقبل السفارة اتصالاتكم الطارئة من خلال أرقام الطوارئ أو عبر البريد الالكتروني على مدار الساعة.





سفارة المملكة لدى كندا تحتفي باليوم الوطني



يأتي هذا في وقت احتفت فيه السفارة، باليوم الوطني الـ93، في المركز الوطني للفنون في العاصمة أوتاوا، بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الكندية ووزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة، ومنسوبي السفارة والمواطنين والطلبة المبتعثين.واستعرض نائب رئيس البعثة الوزير المفوض محمد بن فؤاد جستنيه، خلال الاحتفال، الإنجازات التي تحققت في إطار رؤية المملكة 2030.بدوره أوضح معالي وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، أن بلاده تقدر العلاقة الدائمة مع المملكة، وعد رؤية المملكة 2030 خارطة طريق طموحة ومذهلة.

مشاريع وفرص استثمارية بين البلدين



كما أعرب السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية روب أوليفانت، عن تقديره لدور المملكة البناء في البحث عن حلول للنزاعات، معرباً عن تطلع الشركات الكندية وقطاع الأعمال فيها للمشاركة الفاعلة في المشاريع والفرص الاستثمارية التي تطرحها رؤية المملكة 2030.