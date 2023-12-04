تنبيه عاجل من سفارة المملكة في تايلند لجميع المواطنين

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أصدرت سفارة المملكة في تايلند، اليوم الاثنين 4/11/2023، تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين.





توقف العمل بسفارة المملكة بتايلند اضافة اعلان



إجازة رسمية في البلد المضيف



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن العمل بالسفارة سيتوقف بسبب الإجازة الرسمية للبلاد.وأضافت أن العمل سيتوقف اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 5/11/2023، وسيستأنف الساعة الـ"09:00" يوم الأربعاء 6/11/2023م.وأكدت في بيان لها، أن القرار بتوقف العمل يأتي بسبب وجود إجازة رسمية في البلد المضيف.وطالبت جميع المواطنين، في الحالات الطارئة بضرورة الاتصال على رقم السفارة المتاح على مدار 24 ساعة، وهو"5005353_ 088 / 5054499_ 062".