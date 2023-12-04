الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في تايلند لجميع المواطنين

سفارة المملكة في أوغندا
سفارة المملكة بتايلند
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت سفارة المملكة في تايلند، اليوم الاثنين 4/11/2023، تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين.

توقف العمل بسفارة المملكة بتايلنداضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن العمل بالسفارة سيتوقف بسبب الإجازة الرسمية للبلاد.
وأضافت أن العمل سيتوقف اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 5/11/2023، وسيستأنف الساعة الـ"09:00" يوم الأربعاء 6/11/2023م.

إجازة رسمية في البلد المضيف

وأكدت في بيان لها، أن القرار بتوقف العمل يأتي بسبب وجود إجازة رسمية في البلد المضيف.
وطالبت جميع المواطنين، في الحالات الطارئة بضرورة الاتصال على رقم السفارة المتاح على مدار 24 ساعة، وهو"5005353_ 088 / 5054499_ 062".

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

هيئة البحر الأحمر
9:03 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"هيئة البحر الأحمر": غياب التأمين يلغي تراخيص سفن النزهة

مجلس الشورى
8:59 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

تعديل نظام مزاولة المهن الصحية على طاولة "الشورى" اليوم

GAJ0AO8WIAAhlxW
8:24 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

خبير طقس يُحذر من حالة مطرية مع انخفاض الحرارة على هذه المناطق

أسعار النفط
8:14 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

ارتفاع أسعار النفط مع عودة التوتر في الشرق الأوسط مطلع الأسبوع

اقرأ أيضا

تفعيل فحص ما قبل الزواج لمنع الأمراض الوراثية

عاجل.. مستشار قانوني: عقوبات مغلّظة لمستخدمي VPN بالمملكة (فيديو)

لماذا كان السلف يُسمّون الشتاء الغنيمة الباردة؟ "الخثلان" يُجيب

"الأرصاد" يتوقع سحبًا ممطرة على مكة والباحة وضبابًا بالشرقية

"النقل" 11 سببًا لإطلاق "كود الطرق" لتفعيل المركبات ذاتية القيادة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سفارة المملكة في أوغندا 10:24 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. سفارة المملكة بالفلبين تحذر المواطنين من الهزات الارتدادية

السفارة السعودية في الكويت 3:32 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من سفارة المملكة في جورجيا للمواطنين بسبب هذا الأمر

سفارة المملكة في أوغندا 2:11 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. سفارة الملكة في الكويت تزف بشرى سارة للمواطنين

اقرأ أيضا

Screenshot_3
6:00 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

فرص للتوظيف والتدريب.. اليوم إطلاق "الملتقى الشامل" في القانون والقضايا المجتمعية

أمطار على المدينة
4:21 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار ورياح نشطة وصواعق رعدية على منطقة المدينة

وزارة التعليم السعودية
2:44 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

وزارة التعليم تعلن التقديم على مسار التميّز للابتعاث

مواقيت الصلاة
1:01 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

الإثنين 20 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سفارة المملكة في أوغندا
8:56 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في تايلند لجميع المواطنين

سيارة آلية
8:46 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

7 مميزات و4 عيوب.. معلومات تهمك عن السيارات ذاتية القيادة

هاكرز
7:36 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. مستشار قانوني: عقوبات مغلّظة لمستخدمي VPN بالمملكة (فيديو)

أمطار المملكة
7:27 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع سحبًا ممطرة على مكة والباحة وضبابًا بالشرقية

حساب المواطن
6:50 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. عند انفصال الأم والأب كيف يتلقى الأبناء الدعم؟ حساب المواطن يوضح

الدعم السكني سكني
5:37 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. حلول تمويلية من "سكني" لمستفيدي البناء الذاتي