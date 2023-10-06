الجمعة، 21 ربيع الأول 1445 ، 06 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في اليابان إثر زلزال إيزو

زلزال
سلامة المواطنين السعوديين أثر زلزال إيزو
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تابعت سفارة المملكة في اليابان آثار الزلزال القوي الذي ضرب الجزء الجنوبي لجزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال يوم واحد.

سلامة المواطنين السعودييناضافة اعلان

وقالت السفارة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس": "تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد".

التقيد بتعليمات السلطات المحلية

وأضافت السفارة أنها "تهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862
وتابعت السفارة أنها تتمنى السلامة للجميع.
 زلزال إيزو
ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر الجزء الجنوبي لجزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال يوم واحد.

زلزال جزر إيزو على عمق 10 كيلومترات

 وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع عند الساعة 10:31 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن مصدر الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت الماء بالقرب من جزيرة بونافيدينا غير المأهولة.

التحذير من موجات مد تسونامي

وصباح الخميس، بعد ساعات قليلة من تحذير عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، أصدرت اليابان تحذيرًا من حدوث موجات مد "تسونامي"، وهي الموجات البحرية الناشئة بفعل الزلازل، بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد، لكنها رفعته بعد حوالي ساعتين، ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر.
ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فقد جاء التحذير في أعقاب زلزال بلغت قوته بحسب التقديرات الأولية 6.6 درجة ووقع في الساعة 11 صباحًا بتوقيت اليابان بالقرب من جزيرة توريشيما، وكان مركز الزلزال في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومترًا إلى الجنوب من طوكيو.
ولم يشعر سكان الجزر أو منطقة طوكيو بالزلزال الخميس، لكن وكالة الأرصاد الجوية حذرت من احتمال وصول موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد (3.2 قدم) إلى المناطق الساحلية للجزر.
وقالت الوكالة إنه تم رصد تسونامي صغير يبلغ ارتفاعه حوالي 30 سم في منطقة يايني بجزيرة هاتشيجو.
وتعد اليابان واحدة من أكثر الأماكن المعرضة للزلازل على وجه الأرض. وتسبب زلزال هائل في عام 2011 في حدوث تسونامي دمر مساحات شاسعة من شمال اليابان وتسبب في انهيار محطة فوكوشيما النووية.

اقرأ أيضا

البطاقات الالكترونية
1:57 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

السر في الملصق.. إلزام المتاجر بقبول البطاقات الائتمانية

خادم الحرمين وولي العهد
11:30 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور لبلاده

أمطار المملكة 7
9:21 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

منها مكة والباحة.. "الأرصاد" يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا نشطة على 5 مناطق

Screenshot_2023-10-06-02-32-56-19_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
2:35 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

الاستعانة بطائرات إطفاء لإخماد حريق بالطائف

اقرأ أيضا

ماذا قال وزير التعليم عن رواتب المعلمين بالقطاع الخاص؟

"الرجل رجل والمرأة امرأة' .. رئيس وزراء بريطانيا يهاجم المتحولين جنسيا

فيديو متداول لشخص يعتدي على عامل محطة وقود.. وبيان عاجل من شرطة الشرقية

الجمعة 21 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

الغرفة التجارية الصناعية بالطائف تعلن عن 6 وظائف شاغرة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

ولي العهد محم 8:47 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليابان

ع6567 2:20 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

وزير الخارجية يوقع مع نظيره الياباني مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي

اقرأ أيضا

ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية
11:53 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

الشؤون البلدية: 3 أشياء مهمة يتضمنها دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية

ولي العهد
11:44 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء ماليزيا

امطار الباحة -
9:49 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على "الباحة"

جامعة الملك خالد
9:47 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

مجلس شؤون الجامعات يوافق على إنشاء خمس كليات جديدة بجامعة الملك خالد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

البطاقات الالكترونية
1:57 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

السر في الملصق.. إلزام المتاجر بقبول البطاقات الائتمانية

منتز ه قوضة
11:43 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

مع كوب قهوة استمتع بمناظر خلّابة.. نزهتك اليوم في منتزه قرضة بمحافظة فيفا

خادم الحرمين وولي العهد
11:30 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور لبلاده

زلزال
11:22 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في اليابان إثر زلزال إيزو

المورينجا - شجر
10:13 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

منها أمراض مميتة.. "المورينجا" شجرة مجهولة تعالج أكثر من 300 داء

أمطار المملكة 7
9:21 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

منها مكة والباحة.. "الأرصاد" يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا نشطة على 5 مناطق