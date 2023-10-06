تنبيه عاجل من سفارة المملكة في اليابان إثر زلزال إيزو

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تابعت سفارة المملكة في اليابان آثار الزلزال القوي الذي ضرب الجزء الجنوبي لجزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال يوم واحد.





سلامة المواطنين السعوديين اضافة اعلان



التقيد بتعليمات السلطات المحلية





09055833862

متمنية السلامة للجميع 🇯🇵🇸🇦 تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:09055833862متمنية السلامة للجميع 🇯🇵🇸🇦 pic.twitter.com/Ft4oclVXGk October 6, 2023

زلزال إيزو

زلزال جزر إيزو على عمق 10 كيلومترات



التحذير من موجات مد تسونامي



وقالت السفارة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس": "تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد".وأضافت السفارة أنها "تهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862وتابعت السفارة أنها تتمنى السلامة للجميع.ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر الجزء الجنوبي لجزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال يوم واحد.وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع عند الساعة 10:31 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن مصدر الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت الماء بالقرب من جزيرة بونافيدينا غير المأهولة.وصباح الخميس، بعد ساعات قليلة من تحذير عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، أصدرت اليابان تحذيرًا من حدوث موجات مد "تسونامي"، وهي الموجات البحرية الناشئة بفعل الزلازل، بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد، لكنها رفعته بعد حوالي ساعتين، ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر.ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فقد جاء التحذير في أعقاب زلزال بلغت قوته بحسب التقديرات الأولية 6.6 درجة ووقع في الساعة 11 صباحًا بتوقيت اليابان بالقرب من جزيرة توريشيما، وكان مركز الزلزال في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومترًا إلى الجنوب من طوكيو.ولم يشعر سكان الجزر أو منطقة طوكيو بالزلزال الخميس، لكن وكالة الأرصاد الجوية حذرت من احتمال وصول موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد (3.2 قدم) إلى المناطق الساحلية للجزر.وقالت الوكالة إنه تم رصد تسونامي صغير يبلغ ارتفاعه حوالي 30 سم في منطقة يايني بجزيرة هاتشيجو.وتعد اليابان واحدة من أكثر الأماكن المعرضة للزلازل على وجه الأرض. وتسبب زلزال هائل في عام 2011 في حدوث تسونامي دمر مساحات شاسعة من شمال اليابان وتسبب في انهيار محطة فوكوشيما النووية.