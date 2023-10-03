تنبيه عاجل من سفارة المملكة في القاهرة لجميع المواطنين

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أصدرت سفارة المملكة في القاهرة تنبيهًا مهمًا لجميع المواطنين.





الخميس إجازة رسمية



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عودة العمل يوم الأحد



على الجميع الاتصال بالسفارة في الطوارئ



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تود التنويه بأنها من المقرر إغلاق أبوابها الخميس القادم.وأضافت أن القرار يأتي بسبب الإجازة الرسمية في جمهورية مصر العربية، مؤكدة أن العمل يُستأنف بمشيئة الله، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 23 ربيع الأول، 8 أكتوبر.وأهابت بجميع المواطنين أنه في حالات الطوارئ يرجي الاتصال بأرقام السفارة، وعلى هذه الرقم" 01145331197".