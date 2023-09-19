تنبيه عاجل من سفارة المملكة في أذربيجان.. ما الأمر؟

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أصدرت سفارة المملكة في أذربيجان اليوم، تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين المتواجدين في هذه الدولة بشأن اليوم الوطني.

وأوضحت على حسابها في منصة"إكس" ، أنها تود تنبيه المواطنين أنه بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، فإن أبواب السفارة ستكون مغلقة يوم الجمعة 7/4/1445هـ، الموافق 22/9/2023. اضافة اعلان





في الحالات الطارئة الاتصال بهذا الرقم



الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين



وأضافت أنه على جميع المواطنين في الحالات الطارئة ضرورة الاتصال على رقم الطوارئ لشؤون المواطنين داخل السفارة، وهو " 00994503671100".تحتفي المملكة في 23 من سبتمبر الجاري باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.وفي هذا اليوم، تم إطلاق اسم المملكة العربية السعودية بعد جهاد وكفاح استمر 32 عامًا وضع خلالها الملك المؤسس قواعد راسخة للدولة الفتية