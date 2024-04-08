الإثنين، 29 رمضان 1445 ، 08 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل من سفارة المملكة بالفلبين لجميع المواطنين

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أعلنت سفارة المملكة بالفلبين، اليوم الاثنين، أنها ستغلق أبوابها ابتداءً من يوم الثلاثاء حتى الجمعة؛ لوجود عطلة رسمية لدى الدولة المضيفة، وبسبب إجازة عيد الفطر المبارك.اضافة اعلان

إغلاق السفارة حتى الاثنين

وجاء في بيان نشرته عبر حسابها في منصة "إكس": "تود السفارة التنويه على أن يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/09م، ستكون السفارة مغلقة لوجود عطلة رسمية لدى الدولة المضيفة".
وأضاف: "كما يطيب للسفارة تهنئتكم بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك وتود التنويه بأنها ستكون مغلقة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 2024/04/10م إلى يوم الجمعة الموافق 2024/04/12م".
وأشارت إلى أن السفارة ستستأنف العمل بإذن الله تعالى يوم الاثنين الموافق 2024/04/15م.


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