تنبيه عاجل من سفارة المملكة بالفلبين لجميع المواطنين

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أعلنت سفارة المملكة بالفلبين، اليوم الاثنين، أنها ستغلق أبوابها ابتداءً من يوم الثلاثاء حتى الجمعة؛ لوجود عطلة رسمية لدى الدولة المضيفة، وبسبب إجازة عيد الفطر المبارك.





إغلاق السفارة حتى الاثنين



#تنوية



تود السفارة التنويه على أن يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/09م،

ستكون السفارة مغلقة لوجود عطلة رسمية لدى الدولة المضيفة.



كما يطيب للسفارة تهنئتكم بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك وتود التنويه بأنها ستكون مغلقة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2024/04/10م إلى يوم الجمعة… تود السفارة التنويه على أن يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/09م،ستكون السفارة مغلقة لوجود عطلة رسمية لدى الدولة المضيفة.كما يطيب للسفارة تهنئتكم بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك وتود التنويه بأنها ستكون مغلقة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2024/04/10م إلى يوم الجمعة… April 8, 2024

وجاء في بيان نشرته عبر حسابها في منصة "إكس": "تود السفارة التنويه على أن يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/09م، ستكون السفارة مغلقة لوجود عطلة رسمية لدى الدولة المضيفة".وأضاف: "كما يطيب للسفارة تهنئتكم بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك وتود التنويه بأنها ستكون مغلقة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 2024/04/10م إلى يوم الجمعة الموافق 2024/04/12م".وأشارت إلى أن السفارة ستستأنف العمل بإذن الله تعالى يوم الاثنين الموافق 2024/04/15م.