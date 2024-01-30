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تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الاعتراض على نتائج الأهلية

حساب مواطن
حساب المواطن
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حدد حساب المواطن، خطوات تقديم الاعتراض على عدم الأهلية، بعد إعلان نتائج الأهلية للدفعة 75 - شهر فبراير.

طريقة تقدم الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطناضافة اعلان

وقال "حساب مواطن" على صفحته الرسمية في "إكس" إن خطوات تقديم الاعتراض تنحصر في 4 خطوات

تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن

وحدد البرنامج خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وتتمثل في الآتي:
الدخول إلى حسابك عبر الحساب الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا)
1ـ ادخل إلى حسابك واضغط على شريحة "دراسة الأهلية".
2ـ سيتم ظهور سبب عدم أهليتك وعدد الأيام المتبقية.
3ـ قم بالتحقق من تحديث بياناتك ومعالجة سبب عدم الأهلية ومن ثم الضغط على زر تقديم اعتراض.
ستظهر رسالة تفيد باستلام طلب الاعتراض.

المستهدفون من حساب المواطن

تشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
ـ الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
ـ يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
ـ تسجيل الدخول للموقع:
ـ سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
ـ يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
ـ يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
ـ بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ـ ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
ـ بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
ـ اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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