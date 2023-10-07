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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل من الضمان الاجتماعي بشأن تسجيل دخل "التابع" ضمن خانة "العائل"

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي
أ أ
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نبه حساب الضمان الاجتماعي على ضرورة  تسجيل دخل "التابع" ضمن خانة "العائل".

دخل التابع في الضمان الاجتماعي:



 وبحسب ما نشر على منصة "إكس" فإن ذلك يؤدي إلى تجاوز الحد المانع وعدم الأهلية.

وأوضح أنه ينبغي تحري الدقة عند التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).

 أيضا مراعاة إضافة دخل كل فرد ضمن بياناته الخاصة، لضمان عدم تأثر استحقاق الأسرة للمعاش نتيجةً لعدم صحة البيانات المسجلة.

مثال من الضمان الاجتماعي:


معاش تقاعد  الأب المتوفي يتم توزيعه عند التسجيل في المنصة على العائل والأفراد بحسب استلام كل فرد ويكون نصيب العائل كما هو في الحقيقة، ولا يتم جمع المعاش كاملا وتسجيله تحت حساب العائل.
وحول تفسير ذلك، لأن تسجيل معاش التقاعد كاملا تحت حساب العائل يؤدي إلى إضافة دخل الأفراد من خلال الرابط التقني مع الجهات الحكومية إلى الدخل المسجل من قبل العائل مما يضاعف المبلغ ومن ثم تجاوز الحد المانع وعدم الأهلية.

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