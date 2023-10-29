تنبيه عاجل من "الدفاع المدني" لأهالي تبوك: احذروا هذا الأمر

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم، تنبهًا
عاجلًا لأهلي منطقة تبوك من حالة مطرية متوقعة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تدعو إلى توخي الحيطة وإتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة تبوك.
الدفاع المدني
يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا
الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم
مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول
الأمطار.
ماذا رصدت رادارات الطقس فوق منطقة تبوك؟في الوقت نفسه، كشف المركز الوطني للأرصاد أن رادارات
الطقس رصدت موجة من السحب الركامية الممطرة تغطي سماء منطقة تبوك.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 29, 2023
سيول شعيب فجر
بين الجوف وتبوك
الأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
29 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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وأوضح أن أجزاء من منطقة تبوك تشهد الآن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة السرعة.
وأضاف أن الحالة المطرية المتوقعة تؤدي إلى جريان السيول والمتوقع بمشيئة الله
استمرارها خلال الساعات القادمة.