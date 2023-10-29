تنبيه عاجل من "الدفاع المدني" لأهالي تبوك: احذروا هذا الأمر

أ أ

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم، تنبهًا عاجلًا لأهلي منطقة تبوك من حالة مطرية متوقعة.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تدعو إلى توخي الحيطة وإتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة تبوك.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



ماذا رصدت رادارات الطقس فوق منطقة تبوك؟



اضافة اعلان

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.في الوقت نفسه، كشف المركز الوطني للأرصاد أن رادارات الطقس رصدت موجة من السحب الركامية الممطرة تغطي سماء منطقة تبوك.



سيول شعيب فجر

بين الجوف وتبوك

الأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

29 أكتوبر 2023 م

.

. pic.twitter.com/x9624ZwdGX 🔴 فيديوسيول شعيب فجربين الجوف وتبوكالأحد ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ29 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ October 29, 2023

أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة



وأوضح أن أجزاء من منطقة تبوك تشهد الآن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة السرعة.وأضاف أن الحالة المطرية المتوقعة تؤدي إلى جريان السيول والمتوقع بمشيئة اللهاستمرارها خلال الساعات القادمة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مكة والمدينة وتبوك والرياض وعدد من المناطق.