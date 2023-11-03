تنبيه عاجل من الجوازات حول السفر إلى دول مجلس التعاون

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أكدت المديرية العامة للجوازات على إمكانية السفر بالهوية الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، شرط أن تكون صلاحية الهوية أكثر من ثلاثة أشهر دون النظر إلى صلاحية جواز السفر. اضافة اعلان

جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: هل أستطيع دخول الكويت ببطاقة الأحوال، لأن جوز سفري منتهى؟





آلية تجديد جواز السفر



إصدار الجواز





تحديد المدة اختياري



- الدخول لمنصة أبشر- تسديد الرسوم من المدفوعات الحكومية- اختيار خدمات من خدماتي- الجوازات- تجديد الجواز الإلكتروني- طلب تجديد الجواز تحديد مدة الجواز- الموافقة على الشروط والأحكام- اختيار عنوان تسليم الجواز- الإقرار بصحة المعلومات المسجلة- سداد رسوم إيصال الجواز.وأوضحت الجوازات، أنه بعد تنفيذ العملية يتعين على المستفيد مراجعة أقرب فرع للجوازات بدون موعد مسبق وذلك لفحص الجواز السابقوفي سؤال آخر ورد فيه "عمري أكثر من (21) عامًا، هل يمكنني تجديد جوازي لمدة خمس سنوات؟".وأجابت الجوازات، بقولها: نعم، تحديد المدة اختياري للمستفيد ويمكن سداد 300 ريال للحصول على مدة (5) سنوات أو سداد (600) ريال للحصول على عشر سنوات.