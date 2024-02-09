تنبيه عاجل من "التعليم" عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

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تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ، في المواد العلمية والشفهية، للطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة بعد غد الأحد.





الاختبارات خلال الحصص اليومية



الطلاب الغائبون في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني



تبكير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني



وأصدرت وزارة التعليم تعميمًا يقضي بإجراء الاختبارات خلال الحصص اليومية المعتادة دون الإخلال بسير الدراسة، على أن تُرصد النتائج في نظام (نور) الإلكتروني فور الانتهاء من الاختبارات مباشرة.ودعت إلى طباعة بيان بأسماء الطلاب الغائبين في اختبارات نهاية الفصل الدراسي (من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث المتوسط)، على أن يكون تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة من صلاحيات مدير المدرسة دون الحاجة لأخذ موافقة إدارة التعليم.وتجرى الاختبارات لهؤلاء المتغيبين بأعذار في بداية الفصل الدراسي الثالث القادم، باستثناء نظام المسارات بالمرحلة الثانوية والذين يتم اختبارهم وفق ما ورد في لائحة الاختبارات، وفقًا لصحيفة "عكاظ".وقررت وزارة التعليم تبكير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون الخميس 15 من فبراير وتمتد لمدة خمسة أيام لتنتهي بذلك يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة عبر نظام نور، ويحصل الطلاب على إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني لمدة 10 أيام.ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.