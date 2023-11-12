تنبيه عاجل من "التعليم" بخصوص اختبارات الطلاب

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أكدت وزارة التعليم على المدارس ضرورة مراعاة العامل النفسي للطلاب والطالبات، وعدم التدخل في شؤون الطلاب ومقاطعتهم أثناء وقت الاختبار، وعدم إعطاء أهمية للاختبار أكثر مما يستحق. اضافة اعلان





هدف الاختبار تحسين تعلمهم





الإخلال بالنظام أو مخالفة لوائح الاختبارات





الأدوات المسموح بها خالية من أي معلومات





الخروج للضرورة الصحية فقط





6 ملايين طالب وطالبة يؤدون الاختبارات



وقالت الوزارة إن ذلك يأتي من أجل التخفيف من رهبة الاختبار وإشعار الطلاب أن الاختبار لتحسين تعلمهم، وعدم حثهم على الإسراع في الإجابة لإنهاء الاختبار قبل الوقت المحدد. حسب "عكاظ".إضافة إلى عدم التدخل في شؤون طالب بمفرده أو التوضيح له بشكل منفرد، وعدم تقديم تلميحات أو إشارات للطالب توحي بالإجابة أثناء تأدية الاختبار.وأشارت الوزارة، إلى ضرورة توعية الطلاب والطالبات لتجنب أي عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالنظام أو مخالفة لوائح وتعليمات الاختبارات، أو التسبب في إحداث فوضى في قاعة الاختبار، أو التطاول على أحد المسؤولين بكلام غير لائق أو مناف للآداب.وبينت الوزارة، في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات للعام الدراسي الحالي، التأكيد على الطالب قبل دخول الاختبار بألا يحمل أي ورقة، أو كتاب، أو مذكرة إلى قاعة الاختبار عدا الأدوات الكتابية التي يحتاجها للاختبار.وعلى أن تكون الأدوات المسموح بها خالية تمامًا من أي معلومات سواء كانت كتابة رمز أو معادلة أو ما شابه ذلك وكتابة اسمه وإجابته باللون الأزرق، ويمكن لطلاب الصف الثالث الابتدائي استخدام القلم الرصاص، في ورقة الإجابة وبخط واضح.وكتابة رقم الإجابة بحسب رقم السؤال، وترك فاصل بين إجابة كل سؤال وما يليه وتجنب تدوين أكثر من إجابة للسؤال الواحد وتجنب الغش أو محاولته أو المساعدة على الغش بأي وسيلة كانت.وأشارت إلى أنه لا يُسمح لأي طالب بتسليم ورقة إجابته قبل أن يمضي نصف الوقت المحدد للإجابة، إلا إذا اقتضت ضرورة صحية لطالب ما؛ فيمكن خروجه بعد التأكد من وضعه وموافقة مدير المدرسة.وأوضحت أنه يمنع الإجابة عن أي استفسار في الأسئلة بما يوحي بالإجابة أثناء سير الاختبار، أما في حالة وجود كلمات غير واضحة فيمكن لرئيس اللجنة توضيح ذلك عند الضرورة بالتنسيق مع معلم المادة.يشار إلى أن 6 ملايين طالب وطالبة قد بدأوا اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.