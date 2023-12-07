تنبيه عاجل لـ"المرور" لجميع قائدي المركبات.. ما الأمر؟

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أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبهًا عاجلًا لجميع قائدي المركبات بضرورة الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق.



متي يجب الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق؟ اضافة اعلان



تحذير من مخالفة عدم ترك مسافة آمنة



وأوضحت أنه يجب على قائدي المركبات الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق، في الحالات التالية:1 - في حال عدم رؤية السائق بشكل جيد أثناء القيادة، حينها يتوجب عليه البقاء في جهة اليمين للحفاظ على سلامته.2 - إذا رأى السائق قدوم أحد السيارات من الإتجاه المعاكس فيفضل أن يلتزم الجانب الأيمن من الطريق تجنباً لحدوث اصطدام بتلك السيارة.3 - إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يمينه وكذلك إن كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.4 - في حال كانت سرعة مركبته أقل من السرعة القصوى المصرح بها.في الوقت نفسه، حذر المرور من مخالفة عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء السير في الطرق المختلفة، حيث تصل قيمة غرامتها إلى 300 ريال.وأكدت الإدارة العامة للمرورعلى ضرورة المحافظة على المسافات الآمنة بين السيارات تجنبًا للحوادث خاصةً عند التوقف المفاجئ.وأضافت أنه عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق فإن قائد المركبة عليه السير أقصى اليمين، وكذلك إذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.