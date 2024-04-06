تنبيه عاجل لـ"المرور" بشأن تسديد المخالفات عبر القنوات البنكية وخدمة سداد

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن تسديد المخالفات المرورية عبر القنوات البنكية "خدمة سداد" أو منصة "إيفاء".





تنبيه مهم لـ "المرور" بشأن تسديد المخالفات



طريقة سداد تخفيض المخالفات المرورية الجديدة عبر منصة إيفاء



وأضافت على حسابها في منصة إكس، أن ذلك يظهر آليًا دون الحاجة لتقديم أي طلب والاستفادة من تخفيض السداد خلال الفترة من 2024/4/18م وحتى 2024/10/18.وطالبت إدارة المرور بضرورة الدخول إلى سداد أو خلال المهلة المحددة للاستفادة من مبادرة تخفيض قيمة المخالفات للنصف.وبينت أن الاستعلام عن المخالفات وسدادها يتم عبر منصة إيفاء الإلكترونية عن طريق الخطوات التالية:1- التوجه إلى منصة إيفاء الإلكترونية2- من الصفحة الرئيسة يتم اختيار الاستعلام عن المخالفات.3- الضغط على الأفراد بإدخال رقم الهوية للمواطن أو رقم الحدود للوافد أو إدخال رقم المخالفة أو تاريخ الميلاد.4- ثم الضغط على استعلام ومعرفة قيمة المخالفات والغرامات المتراكمة على المستفيد ثم الانتقال إلى السداد.5- الضغط على زر الدفع الآن وتسجيل الدخول على المنصة الإلكترونية إيفاء بحساب المستفيد.6- ثم اختيار المخالفات غير المسددة من خلال لوحة البيانات الضغط على تفاصيل المخالفة والسداد.7- اختيار مبادرة التخفيضات المرورية الجديدة ومعرفة القيمة بعد التخفيض ثم الضغط على الدفع الآن.