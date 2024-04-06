السبت، 27 رمضان 1445 ، 06 أبريل 2024

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تنبيه عاجل لـ"المرور" بشأن تسديد المخالفات عبر القنوات البنكية وخدمة سداد

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المرور
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أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن تسديد المخالفات المرورية عبر القنوات البنكية "خدمة سداد" أو منصة "إيفاء".

تنبيه مهم لـ "المرور" بشأن تسديد المخالفاتاضافة اعلان

وأضافت على حسابها في منصة إكس، أن ذلك يظهر آليًا دون الحاجة لتقديم أي طلب والاستفادة من تخفيض السداد خلال الفترة من 2024/4/18م وحتى 2024/10/18.
وطالبت إدارة المرور بضرورة  الدخول إلى سداد أو خلال المهلة المحددة للاستفادة من مبادرة تخفيض قيمة المخالفات للنصف.


طريقة سداد تخفيض المخالفات المرورية الجديدة عبر منصة إيفاء

وبينت أن الاستعلام عن المخالفات وسدادها يتم عبر منصة إيفاء الإلكترونية عن طريق الخطوات التالية:
1- التوجه إلى منصة إيفاء الإلكترونية
2- من الصفحة الرئيسة يتم اختيار الاستعلام عن المخالفات.
3- الضغط على الأفراد بإدخال رقم الهوية للمواطن أو رقم الحدود للوافد أو إدخال رقم المخالفة أو تاريخ الميلاد.
4- ثم الضغط على استعلام ومعرفة قيمة المخالفات والغرامات المتراكمة على المستفيد ثم الانتقال إلى السداد.
5- الضغط على زر الدفع الآن وتسجيل الدخول على المنصة الإلكترونية إيفاء بحساب المستفيد.
6- ثم اختيار المخالفات غير المسددة من خلال لوحة البيانات الضغط على تفاصيل المخالفة والسداد.
7- اختيار مبادرة التخفيضات المرورية الجديدة ومعرفة القيمة بعد التخفيض ثم الضغط على الدفع الآن.

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