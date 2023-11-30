تنبيه عاجل لـ "أمانة جدة" بشأن إغلاق طريق المدينة المنورة فجر الجمعة

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أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة عن إغلاق طريق المدينة المنورة الجزء الواقع ما بين شارع الأمير محمد بن عبد العزيز وشارع صاري. اضافة اعلان



إغلاق طريق المدينة المنورة فجر الجمعة





على قائدي المركبات استخدام هذا الطرق البديلة





ويبدأ غلق الطريق من الساعة 3 صباحًا يوم الجمعة لتنفيذ إزالة جسور مشاة بطريق المدينة المنورة.ودعت أمانة محافظة جدة قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة التالية:1- المتجه جنوبًا يستخدم شارع صاري.2- المتجه شمالاً إلى المدينة المنورة يتجه إلى مخرج طريق شارع الأمير محمد بن عبد العزيز.3- ويمكن أيضًا استخدام التحويلات المرورية قبل وبعد المشروع حسب الصورة المرفقة.