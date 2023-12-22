تنبيه عاجل لسفارة المملكة في كندا لجميع المواطنين

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أصدرت سفارة المملكة في كندا اليوم الجمعة، تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين.





السفارة في كندا مغلقة الاثنين والثلاثاء اضافة اعلان



سبب إغلاق السفارة لأبوابها

