تنبيه عاجل لسفارة المملكة في كندا لجميع المواطنين

أ أ
أصدرت سفارة المملكة في
كندا اليوم الجمعة، تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين.
السفارة في كندا مغلقة
الاثنين والثلاثاءوفي بيان لها نشرته على حسابها في منصة "إكس"،
أوضحت أنها تود إفادة مواطنيها الكرام بأنها ستغلق أبوابها خلال العطلة الرسمية في
البلاد.
اضافة اعلان
سبب إغلاق السفارة لأبوابهاوبينت أن العطلة الرسمية توافق يومي الإثنين والثلاثاء
25-26 ديسمبر، وأنها ستستأنف أعمالها بداية من يوم الأربعاء 27 ديسمبر الجاري.
ونوهت بأنه على جميع المواطنين على ضرورة التواصل مع السفارة في كل ما يتعلق بشؤونهم عبر الإيميل الإلكتروني وهذا الرقم "0016138908161".