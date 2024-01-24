تنبيه عاجل: عطلة العيدين لا يحصل عليها العاملون في هذه الجهات

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أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تفاصيل إقرار أحكام تنظيمية حول
إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
إجازة العيدين لا تنطق على هؤلاءوجاء في القرار، أن تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً
لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد
أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل،
وبحد أقصى 5 أيام عمل.
وشمل القرار أن يكون تطبيق ما ورد في البند أولاً بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها نظام العمل فتطبق ما ورد في البند أولاً على جميع العاملين لديها، وفقا لـ "عكاظ".
الجهات التي يخضع العموظوف فيها لأكثر من نظاموحدد القرار الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام،
ستطبق ما ورد في البند أولاً على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.
ونص القرار على أن تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقًا لتنظيم الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وفي حكمها، ولم تعتمد لائحتها الإدارية بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند أولاً.
تعديل نموذج اللائحة الموحد وطالب القرار بتعديل نموذج اللائحة الموحد المنصوص عليه في قواعد إقرار
الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهمز
وتطبيق القرار عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية؛ وفقاً للإجراءات الموضحة فيه على النحو التالي:
عدد أيام عطل العيدين الرسمية: يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الايام التالية: العيدان، بحد أدنى أربعة أيام عمل، وبحد أقصى خمسة أيام عمل لكل عطلة عيد.