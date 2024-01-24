الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل: عطلة العيدين لا يحصل عليها العاملون في هذه الجهات

وظائف - عاملين - موظفين
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تفاصيل إقرار أحكام تنظيمية حول إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.اضافة اعلان

إجازة العيدين لا تنطق على هؤلاء

وجاء في القرار، أن تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل، وبحد أقصى 5 أيام عمل.
وشمل القرار أن يكون تطبيق ما ورد في البند أولاً بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها نظام العمل فتطبق ما ورد في البند أولاً على جميع العاملين لديها، وفقا لـ "عكاظ".

الجهات التي يخضع العموظوف فيها لأكثر من نظام

وحدد القرار الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، ستطبق ما ورد في البند أولاً على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.
ونص القرار على أن ‏تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقًا لتنظيم الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وفي حكمها، ولم تعتمد لائحتها الإدارية بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند أولاً.

تعديل نموذج اللائحة الموحد

وطالب القرار بتعديل نموذج اللائحة الموحد المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهمز
وتطبيق القرار عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية؛ وفقاً للإجراءات الموضحة فيه على النحو التالي:
عدد أيام عطل العيدين الرسمية: يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الايام التالية: العيدان، بحد أدنى أربعة أيام عمل، وبحد أقصى خمسة أيام عمل لكل عطلة عيد.

لا يسرى القرار على العاملين في هذه الجهات

ونص البند الخامس من القرار على أنه لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.

اقرأ أيضا

هل تجفيف الفواكه المحلية بالطرق الحديثة ضمن أنشطة برنامج ريف المدعومة؟

عاجل.. هل يمكن للزوجة التقديم على الدعم السكني؟

مواقيت الصلاة الأربعاء 12 رجب.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في بريدة

أيقونة العمالة لا تعمل.. أبشر يوضح خطوات حل المشكلة

أمن الدولة: تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب متفردة على مستوى العالم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

ضباب - شبوره - الطقس
12:15 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

أمطار وضباب ورياح وصواعق رعدية وشبورة مائية.. 3 إنذارات من الأرصاد

Screenshot 2024-01-20 190651
11:38 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

"إرواء" ضمن قائمة أفضل بيئات العمل في المملكة وفقا لتصنيف عالمي

ا
10:33 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

من جائزة المعلم المتميز.. محافظ جدة يدشن نسخة "استدامة الأثر"

أهم 10
10:01 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. قرارات مجلس الوزراء وتحويل معلمة للتحقيق لسبب غير متوقع

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الداخلية
8:03 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

ماهي جرائم الأغراض الإحصائية؟.. "الأحمري" يُجبب

وظائف - عاملين - موظفين
8:02 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

تنبيه عاجل: عطلة العيدين لا يحصل عليها العاملون في هذه الجهات

الطقس - الامطار - امطار سحب رعدية - ارشيفية
7:22 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للطلاب والموظفين.. احذروا البرد والمطر وانخفاض الحرارة

حساب المواطن
3:00 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح تأثير راتب الزوجة على قيمة الدعم لرب الأسرة

سكني
2:00 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. هل يمكن للزوجة التقديم على الدعم السكني؟

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:18 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

مواقيت الصلاة الأربعاء 12 رجب.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في بريدة