الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. أتربة وتقلبات جوية تستمر لساعات

حالة الطقس اليوم
طقس المملكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.

تقلبات جوية على ثلاث مناطقاضافة اعلان

وتشمل الحالة الجوية، رياح نشطة وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من مكة المكرمة وعسير ونجران.
وتقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران، جازان، عسير والباحة، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط والجنوبي.




اقرأ أيضا

عاجل.. آلية احتساب دخول الطلب لدورة دراسة الأهلية في الضمان الاجتماعي

القبض على 6 أشخاص ظهروا في مشاجرة جماعية بمنطقة الرياض.. والكشف عن السبب

تكثيف الجولات التفتيشية من الدفاع المدني للسلامة على المصانع والمستودعات بمنطقة الرياض

الشورى يوافق على إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد بالرياض

عاجل.. النصب باسم الزكاة والضريبة بخصوص مبالغ مالية.. تجاهل هذه الرسالة فورًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حالة الطقس - اخبار الطقس3 1:00 ص الجمعة، 23 فبراير 2024

عاجل.. توقعات الأرصاد: تقلبات جوية وضباب وشبورة مائية ورياح نشطة على 4 مناطق

حالة الطقس - اخبار الطقس3 2:26 ص الأحد، 18 فبراير 2024

عاجل.. تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. شبورة مائية ورياح نشطة وأتربة

طقس المملكة 6:02 م السبت، 17 فبراير 2024

عاجل.. متحدث الأرصاد يتوقع حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

حالة الطقس - اخبار الطقس 6:00 م الخميس، 15 فبراير 2024

عاجل.. أمطار وصواعق وضباب ورياح نشطة.. 4 إنذارات من الأرصاد لأهالي هذه المناطق