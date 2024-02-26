تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. أتربة وتقلبات جوية تستمر لساعات

أ أ
توقع المركز
الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات
القليلة القادمة.
تقلبات جوية على ثلاث مناطقوتشمل الحالة
الجوية، رياح نشطة وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من مكة
المكرمة وعسير ونجران.
وتقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين بمشيئة الله.
توقعات حالة الطقسوتوقع المركز الوطني
للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال
مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف،
الحدود الشمالية، حائل والقصيم، تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران، جازان، عسير والباحة، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.