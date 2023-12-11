تنبه مهم لـ "المرور" بشأن القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

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أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبهًا عاجلًا لجميع قائدي المركبات بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة. اضافة اعلان





تحذيرات من هطول أمطار رعدية



الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق.



عقوبة مخالفة عدم ترك مسافة آمنة



يأتي هذا في وقت دعا فيه الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.وأوضحت في الوقت نفسه، أنه يجب على قائدي المركبات الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق، في الحالات التالية:1 - في حال عدم رؤية السائق بشكل جيد أثناء القيادة، حينها يتوجب عليه البقاء في جهة اليمين للحفاظ على سلامته.2 - إذا رأى السائق قدوم أحد السيارات من الإتجاه المعاكس فيفضل أن يلتزم الجانب الأيمن من الطريق تجنباً لحدوث اصطدام بتلك السيارة.3 - إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يمينه وكذلك إن كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.4 - في حال كانت سرعة مركبته أقل من السرعة القصوى المصرح بها.كما حذر المرور من مخالفة عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء السير في الطرق المختلفة، حيث تصل قيمة غرامتها إلى 300 ريال.وأكدت الإدارة العامة للمرورعلى ضرورة المحافظة على المسافات الآمنة بين السيارات تجنبًا للحوادث خاصةً عند التوقف المفاجئ.