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تمديد موعد تقديم عطاءات خط مترو أنفاق الرياض لهذا الموعد

مترو الرياض
خط مترو الرياض الجديد
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مددت الهيئة الملكية لمدينة الرياض الموعد النهائي لتقديم العطاءات فيما يخص الخط الجديد لمترو الرياض حتى 15 فبراير القادم، وفقا لـ"أرقام".اضافة اعلان

تحديد الموعد النهائي في 16 اكتوبر

وأوضحت أن الهيئة أصدرت أول طلب في أكتوبر، وتم تحديد الموعد النهائي بتاريخ 16 أكتوبر.
وبينت أن التحالفات التي تنافس على المشروع تضم الشركات التالية:

التحالفات المتنفسة على مشروع مترو الرياض

- ألستوم - فرنسا، فريسينت العربية السعودية، وي بيلد -إيطاليا، ونسما- السعودية.
- سيمنز في ألمانيا، سامسونج سي أند تي- كوريا الجنوبية، أكسيونا -إسبانيا، شركة العيوني- السعودية.
- هيتاشي للسكك الحديدية - اليابان، دايو - كوريا الجنوبية، هيونداي للهندسة والإنشاءات - كوريا الجنوبية، جوليرماك - تركيا، البواني - السعودية.

تنفيذ الخط الجديد للمترو على مرحلتين

وحسب البيانات المتاحة على أرقام، كانت مجلة ميد قد ذكرت أن الخط الجديد (الخط 7) من مشروع مترو الرياض، سينفذ على مرحلتين.
وتشمل المرحلة الأولى، بناء خط المترو الذي يربط بين مدينة القدية وحديقة الملك سلمان وبوابة

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