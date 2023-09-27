تمديد فترة إلزام الجهات الحكومية تزويد "عقارات الدولة" بأراضيها

أ أ
مددت الجهات المختصة، فترة إلزام جميع الجهات الحكومية بتزويد الهيئة
العامة لعقارات الدولة بجميع بيانات المخططات والأراضي المملوكة لها أو المخصصة،
أو المحجوزة لصالحها.
ويشمل ذلك الشركات التي تدير مرفقاً عاماً، وتشرف عليها تلك الجهات، إذ بلغت مدة التمديد 6 أشهر.
وترفع الهيئة العامة لعقارات الدولة، عقب انتهاء المهلة، للجهات العليا
تقريراً يتضمن بياناً بالجهات التي استجابت وغير المستجيبة، مع إيضاح مبررات عدم
الاستجابة إن وجدت.
الجهات المستجيبة وغير المستجيبة
إضافة إلى قيام الهيئة بالرفع خلال فترة التمديد بياناً بالجهة أو الجهات التي لم تتواصل أو ترد على متابعة الهيئة.
وكانت الجهات المختصة قد أقرت في منتصف شهر ربيع الآخر إلزام الجهات
الحكومية بتزويد هيئة العقارات بجميع بيانات المخططات والأراضي المملوكة لها أو
المخصصة أو المحجوزة لصالحها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
مهلة لمدة 6 أشهر
وأن تقوم هيئة عقارات الدولة بعد انتهاء المدة بالرفع بتقرير للجهات المستجيبة وغير المستجيبة.