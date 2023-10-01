الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"تليجرام واعتدال" يحذفان 10 ملايين محتوى ويغلقان 20 ألف قناة متطرفة

1300881-2071592147
تطبيق تليجرام
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تمكن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام) عبر مواصلة جهودهما في التصدي للأنشطة الدعائية للتنظيمات المتطرفة.اضافة اعلان
وقاما بإزالة 10.565.178 مليون محتوى متطرف وإغلاق 2069 قناة استخدمت في نشر وترويج المحتويات المتطرفة، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023م.


3 تنظيمات إرهابية

وتعود المحتويات والقنوات المتطرفة المرصودة والمُزالة إلى 3 تنظيمات إرهابية (داعش – هيئة تحرير الشام – القاعدة).
وسجّل الربع الثالث تصدّر تنظيم "داعش" الإرهابي في نشره 4.621.916 مليون محتوى متطرف عبر 997 قناة.


هيئة تحرير الشام في الصدارة

وتليه "هيئة تحرير الشام" الإرهابية بنشر 3.888.863 مليون محتوى في 503 قنوات، فيما تذيل تنظيم "القاعدة" الإرهابي القائمة في عدد المنشورات بـ 2.054.399 مليون محتوى عبر 569 قناة.
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي الأكثر نشاطًا من بين التنظيمات الثلاثة المرصودة بنشره 1.344.482 مليون محتوى متطرف في يوم واحد.


43 قناة في يوم واحد لتنظيم القاعدة

وكان ذلك يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023م، فيما سجّل تنظيم "القاعدة" الإرهابي أعلى عدد في إنشاء 43 قناة في يوم واحد، وكان ذلك في 16 أغسطس 2023م.
الجدير ذكره بأنه منذ بدء التعاون المشترك ما بين (اعتدال) ومنصة (تليجرام) منذ فبراير 2022م وحتى سبتمبر 2023م، بلغ عدد المحتويات المتطرفة 38.799.157 مليون، وإغلاق 12.287 ألف قناة متطرفة.

اقرأ أيضا

89789
3:38 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

هجوم مباغت.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات في هذه المناطق

اهغغغ88غ
3:18 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل لـ "التعليم" بشأن الطالب المتغيب بدون عذر مقبول

حساب المواطن
3:17 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

تنويه من حساب المواطن بشأن تغيير بيانات الاسم في الأحوال المدنية

1300881-2071592147
3:16 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

بشرى.. انخفاض أسعار العقارات لهذا السبب

اقرأ أيضا

أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج

أخبار السعودية.. موعد إيداع معاشات التأمينات وتأخر وثيقة التأمين على المركبات

المملكة تُدين محاولة الاعتداء الإرهابي على الداخلية التركية

عاجل.. إيقاف تنظيم إجرامي يضم رجال أعمال احتالوا على مواطن بـ23 مليون ريال

اليوم العالمي للقهوة.. المملكة من أكثر دول العالم استهلاكا للبن

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

الراتب - ريال 0 عملة
11:55 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

توضيح مهم لـ "التأمينات" بشأن موعد إيداع المعاشات للمستفيدين

الخارجية
11:43 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

المملكة تدين عملية حرق المصحف في مالمو السويدية وتصفها بالجريمة النكراء

أهم 10
10:04 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. مخالفات عدم التأمين على المركبة وسجن طبيب في تهمة مخلة

اسعار الذهب2
10:00 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

الذهب يخسر 3 ريالات.. وعيار 21 يسجل 195ريالاً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اهغغغ88غ
3:18 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل لـ "التعليم" بشأن الطالب المتغيب بدون عذر مقبول

أخبار السعودية
2:23 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إيداع معاشات التأمينات وتأخر وثيقة التأمين على المركبات

حساب المواطن
1:44 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم

النيابة 1
1:27 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

عاجل.. إيقاف تنظيم إجرامي يضم رجال أعمال احتالوا على مواطن بـ23 مليون ريال

ميزانية 2024
1:02 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

بعد الإعلان عن الميزانية.. سيناريوهات إيرادات المملكة في 2024

EoeOAKzXEAAtG4K
12:36 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 5 خطوات للحصول على التأشيرات التعويضية