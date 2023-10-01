"تليجرام واعتدال" يحذفان 10 ملايين محتوى ويغلقان 20 ألف قناة متطرفة

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تمكن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام) عبر مواصلة جهودهما في التصدي للأنشطة الدعائية للتنظيمات المتطرفة. اضافة اعلان

وقاما بإزالة 10.565.178 مليون محتوى متطرف وإغلاق 2069 قناة استخدمت في نشر وترويج المحتويات المتطرفة، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023م.





3 تنظيمات إرهابية





هيئة تحرير الشام في الصدارة





43 قناة في يوم واحد لتنظيم القاعدة



وتعود المحتويات والقنوات المتطرفة المرصودة والمُزالة إلى 3 تنظيمات إرهابية (داعش – هيئة تحرير الشام – القاعدة).وسجّل الربع الثالث تصدّر تنظيم "داعش" الإرهابي في نشره 4.621.916 مليون محتوى متطرف عبر 997 قناة.وتليه "هيئة تحرير الشام" الإرهابية بنشر 3.888.863 مليون محتوى في 503 قنوات، فيما تذيل تنظيم "القاعدة" الإرهابي القائمة في عدد المنشورات بـ 2.054.399 مليون محتوى عبر 569 قناة.وكان تنظيم "داعش" الإرهابي الأكثر نشاطًا من بين التنظيمات الثلاثة المرصودة بنشره 1.344.482 مليون محتوى متطرف في يوم واحد.وكان ذلك يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023م، فيما سجّل تنظيم "القاعدة" الإرهابي أعلى عدد في إنشاء 43 قناة في يوم واحد، وكان ذلك في 16 أغسطس 2023م.الجدير ذكره بأنه منذ بدء التعاون المشترك ما بين (اعتدال) ومنصة (تليجرام) منذ فبراير 2022م وحتى سبتمبر 2023م، بلغ عدد المحتويات المتطرفة 38.799.157 مليون، وإغلاق 12.287 ألف قناة متطرفة.