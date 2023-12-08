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صحيفة تواصل الالكترونية

تكييف المناهج الدراسية مع الأطفال ذوي الإعاقة

معرض الرياض للكتاب
معرض كتاب جدة
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تناول معرض جدة للكتاب 2023، المناهج الدراسية ومحاولة مواءمتها مع الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، وذلك من خلال ورشة قدمتها الباحثة في مجال الإعاقة السمعية، علياء العمر.اضافة اعلان

عناصر عملية تكييف المناهج لذوي الإعاقة

وركزت الباحثة على العناصر التي لها دور في عملية تكييف المناهج مع ذوي الإعاقة السمعية، ومنها الفرق بين التكييف والتعديل والخطة التعليمية الفردية وعناصر التكييف.
إضافة إلى خطوات تحليل المحتوى التدريسي مع معايير اختيار طريقة التدريس وتكييف الأسلوب التدريسي للمعلم، وفقًا لـ "اليوم".

المعارف والقيم التي يتعلمها الطلاب ذوي الإعاقة

وقالت: "إن المتأمل في مناهج المملكة يدرك تمامًا كمية المعارف والقيم التي يتعلمها الطلاب، والتي تستند على نظريات التعلم المختلفة، سواء كانت معرفية أم سلوكية أم وفقًا للمنهج البنائي.
ويحتم ذلك على معلمي التربية الخاصة عمومًا ومعلمي الصم وضعاف السمع خصوصًا، الإلمام بأسس المنهج وتصميمه لمعرفة آلية التكييف التي تناسب المحتوى والمرحلة العمرية".

مراحل مختلفة من التعديل والتغيير

وأضافت، من خلال نظرة تأملية في مناهج الصم وضعاف السمع، يتضح أنها مرت ضمن مراحل مختلفة من التعديل والتغيير وعدم الاستقرار.
اعتمدت المناهج في عام 2000 على مناهج التعليم العام في معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع بعد المناهج المخصصة، وفي عام 2011 تم تعديل مناهج أخرى لتتناسب مع قدرات الصم وضعاف السمع".

1000 دار نشر تشارك في معرض جدة للكتاب

يذكر أن معرض جدة للكتاب 2023؛ الذي يستمر حتى يوم السبت 16 من ديسمبر الجاري، تحت شعار "مرافئ الثقافة"، ويحظى بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية موزعة على 400 جناح.
ويحفل المعرض هذا العام ببرنامج ثقافي منوع يضم أكثر من 80 فعالية منوعة بين ندوات حوارية وأمسيات شعرية وورش عمل يقيمها نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات.

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