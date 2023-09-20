تكليف صالح الثبيتي متحدثًا رسميًا لـ وزارة التعليم

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أصدر وزير التعليم يوسف البنيان، اليوم الأربعاء، قراراً بتكليف المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والعلاقات الأستاذ صالح بن محمد الثبيتي متحدثًا رسميًا للوزارة. اضافة اعلان





الثبيتي متحدثا لوزارة التعليم



اعتماد 33 برنامج تدريبي لجامعة طيبة



مستهدفات خاصة بالاعتماد



صدر قرار معالي وزير التعليم بتكليف المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والعلاقات الأستاذ صالح بن محمد الثبيتي متحدثًا رسميًا لـ #وزارة_التعليم بالإضافة إلى عمله.@spokesp_moe pic.twitter.com/bfjQ3MRrYC — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) September 20, 2023

وجاء في بيان لوزارة التعليم: "صدر قرار وزير التعليم بتكليف المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والعلاقات الأستاذ صالح بن محمد الثبيتي متحدثًا رسميًا لـ وزارة التعليم بالإضافة إلى عمله.".وفي وقت سابق، أصدر وزير التعليم يوسف البنيان قراراً بنقل الارتباط الوظيفي للإدارة العامة لشؤون المعلمين إلى وكالة الوزارة للموارد البشرية.ونص القرار على أن ترتبط الوحدات التنظيمية لشؤون المعلمين بإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة فنياً بالإدارة العامة لشؤون المعلمين بوكالة الموارد البشرية.وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اتفاقيات لاعتماد 33 برنامجًا أكاديمياً لجامعة طيبة، وذلك بمقر الجامعة بالمدينة المنورة.وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما, لأعلى المستويات العالمية , بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.