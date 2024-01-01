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تكليف المهندس عبدالله شريفي مديرًا للشؤون الإدارية والمالية بجازان

2024-01-01_19-15-07
المهندس عبدالله شريفي مديرًا للشؤون الإدارية والمالية بجازان
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أصدر سعادة مدير عام التعليم بمنطقة جازان قرارًا بتكليف المهندس عبدالله بن مطمي جارالله شريفي مديرًا للشؤون الإدارية والمالية (الخدمات المشتركة) في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة. اضافة اعلان

عبدالله شريفي مديرا في تعليم جازان:



يذكر أن المهندس عبدالله شريفي من الكفاءات الشابة المميزة، والتي سبق أن عمل في القطاع الخاص في شركات كبرى كأرامكو السعودية والهيئة الملكية بجازان.
أيضا سبق أن تقلد مناصب منها مديرًا لادارة المشاريع والصيانة (المباني) في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة مؤخرا.

 كذلك تقلد مناصب في إدارة تعليم صبيا أهمها العمل لما يزيد عن ٤ سنوات كمدير لإدارة المشاريع والصيانة (المباني)، وعضو ونائب رئيس لجنة فحص العروض.
 كما أن المهندس عبدالله شريفي يعمل كعضو مؤسس ونائب رئيس لمجلس جمعية صون الإسكانية بجازان.

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