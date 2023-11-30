تكريم وإنجاز.. "الطاقة" تحقق المستوى الثاني من الاعتماد المؤسسي للتميز والجودة

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حققت وزارة الطاقة المستوى الثاني من الاعتماد المؤسسي للتميز والجودة في التقييم الصادر عن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة. اضافة اعلان





الاطلاع على مسارات الأعمال والمنهجيات



أبرز نماذج التميز والجودة العالمية



تطوير العمل المؤسسي بمنهجيات ثابتة



تقييم التميز المؤسسي للجهات الحكومية



ويذكر أن عملية التقييم، والحصول على الاعتماد، تتم عن طريق مقيمين دوليين معتمدين، وذلك من خلال الاطلاع على مسارات الأعمال، والمنهجيات وتقييمها مكتبياً وميدانياً للتحقق من تطبيق جميع معايير التميز.ويُعدّ هذا النموذج من أبرز نماذج التميز والجودة العالمية، لأنه يمكّن المنظمات من تقييم مستوى نضجها المؤسسي، والإسهام في تحسين وتطوير أدائها كمؤسسات.ويأتي الحصول على هذا الاعتماد ضمن خطة الوزارة لتمكين وتطوير العمل المؤسسي بمنهجيات ثابتة وموحدة، من خلال سعيها لإيجاد إطار عمل موحد للتميز والجودة، يضمن استدامة العمل، ومتابعة تطويره من قِبل قيادات الوزارة، ويسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.الجدير بالذكر أنّ المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) تختص بأعمال تقييم التميز المؤسسي للجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وهي منظمة عالمية مرموقة غير ربحية، تعد من أبرز المراجع العالمية في مجال تقييم مستويات التميز والجودة.