الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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تكثيف الجولات التفتيشية من الدفاع المدني للسلامة على المصانع والمستودعات بمنطقة الرياض

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة -
الدفاع المدني
أ أ
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كثفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض جولاتها التفتيشية على المصانع والمستودعات، للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحريق.اضافة اعلان

جولات تفتيشية:


 ودعت المديرية إلى متابعة وسائل السلامة، وأنظمة الحريق وصيانتها، للمحافظة على سلامة الأرواح وحماية الممتلكات.
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لجميع المواطنين بشأن استخدام أجزاء من المباني للتخزین.

استخدام أجزاء من المباني للتخزين:


وقبل ساعات أوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أن استخدام أي جزء من أجزاء المبنى أو الارتدادات للتخزین مخالفة توجب العقوبة، محذرة من تخزين أي أغراضٍ في غير الأماكن المخصّصة لها.

ضبط مخالفة في الحدود الشمالية


وكان مفتشو السلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني، قد ضبطوا مخالفة من هذا النوع في منطقة الحدود الشمالية.

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