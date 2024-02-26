تكثيف الجولات التفتيشية من الدفاع المدني للسلامة على المصانع والمستودعات بمنطقة الرياض

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كثفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض جولاتها التفتيشية على المصانع والمستودعات، للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحريق.



جولات تفتيشية:

استخدام أجزاء من المباني للتخزين:

ضبط مخالفة في الحدود الشمالية

ودعت المديرية إلى متابعة وسائل السلامة، وأنظمة الحريق وصيانتها، للمحافظة على سلامة الأرواح وحماية الممتلكات.أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لجميع المواطنين بشأن استخدام أجزاء من المباني للتخزین.وقبل ساعات أوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أن استخدام أي جزء من أجزاء المبنى أو الارتدادات للتخزین مخالفة توجب العقوبة، محذرة من تخزين أي أغراضٍ في غير الأماكن المخصّصة لها.وكان مفتشو السلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني، قد ضبطوا مخالفة من هذا النوع في منطقة الحدود الشمالية.