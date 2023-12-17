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"تقييم" تُطلق هويتها الجديدة... البنود والتفاصيل

تقييم
تقييم
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أطلقت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، هويتها الجديدة، المُستلهمة من معاني التقييم ودلالات النمو والتطوّر.
وقالت "تقييم" في فيديو إنفوجراف عبر حسابها في منصة "إكس"، إنها تهدف إلى نطبيق أفضل المعايير المعتمدة، لحفظ الحقوق ونعزز الثقة والعدالة، وترسيخ الشفاقية والمصداقية.
وأشارت إلى أنها تساهم في تجسين الخدمات وتطويرها، لخلق بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار.

رؤية تقييم المستقبلية 

وقدمت رؤيتها لمستقبل مهنة التقييم، وتشمل:  
تقييم العقارات 
تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة
تقييم المنشآت الاقتصادية 
تقييم أضرار المركبات 
تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

مستقبل مبني على المهنية العالية 

وأوضحت أنها تسعى لمستقبل مبني على المهنية العالية يساهم في أداء دورنا في:
التنظيم 
الاعتماد
الرقابة 
التطوير
التوعية
وقالت "تقييم" إنها تهدف لتحقيق رؤيتنا في الارتقاء بجودة مهنة التقييم في المملكة ورفع مستوى المنتمين لها وتحقيق الريادة الدولية.




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