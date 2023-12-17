"تقييم" تُطلق هويتها الجديدة... البنود والتفاصيل

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أطلقت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، هويتها الجديدة، المُستلهمة من معاني التقييم ودلالات النمو والتطوّر.

وقالت "تقييم" في فيديو إنفوجراف عبر حسابها في منصة "إكس"، إنها تهدف إلى نطبيق أفضل المعايير المعتمدة، لحفظ الحقوق ونعزز الثقة والعدالة، وترسيخ الشفاقية والمصداقية.

وأشارت إلى أنها تساهم في تجسين الخدمات وتطويرها، لخلق بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار.





رؤية تقييم المستقبلية



مستقبل مبني على المهنية العالية



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وقدمت رؤيتها لمستقبل مهنة التقييم، وتشمل:تقييم العقاراتتقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولةتقييم المنشآت الاقتصاديةتقييم أضرار المركباتتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمةوأوضحت أنها تسعى لمستقبل مبني على المهنية العالية يساهم في أداء دورنا في:التنظيمالاعتمادالرقابةالتطويرالتوعيةوقالت "تقييم" إنها تهدف لتحقيق رؤيتنا في الارتقاء بجودة مهنة التقييم في المملكة ورفع مستوى المنتمين لها وتحقيق الريادة الدولية.

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