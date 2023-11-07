"تقويم التعليم": رفع جاهزية خريجي الجامعات للمنافسة عالميًا

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أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، المرحلة الثانية من «برنامج جاهزية»، وهو أحد مبادراتها الوطنية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، سعيًا لرفع جاهزية خريجي الجامعات السعودية القادرين على المنافسة عالميًا. اضافة اعلان





تقييم طلبة البكالوريوس





اختبارات معيارية من الجهات ذات العلاقة





دراسة وافية لأفضل الممارسات الدولية



التخصصات المستهدفة:



ويستهدف البرنامج عقد اختبارات معيارية لـ 24 تخصصًا جامعيًا في يناير 2024م، بتقييم طلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 في البرامج الجامعية للتخصصات المستهدفة.والتخصصات المستهدفة وهي: 5 تخصصات في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، و6 تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية.إضافة الى تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الأولى من البرنامج وعددها 13 تخصصًا.ويتم ذلك من خلال اختبارات معيارية بالتعاون مع الجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة، ويضمن الإطار التخصـصي ونتائج الاختبارات المعيارية في متطلبات الاعتماد الأكاديمي البرامجي وفي مؤشرات التصنيف السعودي العالمي.ويسهم البرنامج في تحقيق 16 هدفا متعلقًا بالتعليم من أهداف المستوى الثالث لرؤية المملكة 2030؛ وسينتج عن البرنامج مجموعة مخرجات معرفية في مقدمتها الأطر المعرفية للمعارف والمهارات التخصصية في مجالات عدة.والمبنية على دراسة وافية لأفضل الممارسات الدولية، وتغذيتها بالاحتياجات الوطنية، كما سيتم قياس جودة مخرجات البرامج الأكاديمية من خلال نتائج الاختبارات المعيارية والاعتماد الأكاديمي.علم الاقتصادإدارة الأعمالنظم المعلومات الإداريةالموارد البشريةالعلوم الاكتواريةالهندسة المدنيةالهندسة الصناعيةالهندسة الكهربائيةالهندسة الكيميائيةالهندسة الميكانيكيةالعمارةالماليةالمحاسبةالتسويقالتمويل والاستثمارالمخاطر والتأمينالمصارف الأسواق الماليةهندسة الحاسبعلوم الحاسبهندسة البرمجياتنظم المعلوماتتقنية المعلوماتالذكاء الاصطناعيالأمن السيبراني/ أمن المعلومات.