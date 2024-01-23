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تقويم التعليم توضح صلاحية نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية

هيئة تقويم التعليم
هيئة تقويم التعليم والتدريب
أ أ
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تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع تساؤلات واستفسارات أحد الطلاب، بشأن صلاحية اختبار  كفايات اللغة الإنجليزية ستيب (STEP) .

صلاحية اختبار كفايات اللغة الإنجليزية اضافة اعلان


جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي "العناية بالمستفيدين، على سؤال أحد الطلاب قال فيه : "أنا آخر اختبار كان عام 2019، وحاليا أقدم في قطاع صحي ولا يظهر  أن لدي أي اختبار بقياس .. ما السبب؟".
وأجابت الهيئة، بقولها: "مرحبا .. إن صلاحية نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) ثلاث سنوات من تاريخ الاختبار.. بالتوفيق.".

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي


وفي وقت سابق، تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع تساؤلات واستفسارات بشأن موعد التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها "العناية بالمستفيدين"، على سؤال ورد فيه : "متى يُفتح اختبار القدرة المعرفية محوسب؟".

وأجابت هيئة تقويم التعليم بقولهاك "مرحباً.. انتهت فترة التسجيل لاختبار القدرة المعرفية (الرقمي)، ويمكنك التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي، علماً بأن فترة التسجيل تبدأ من تاريخ: 20/11/2023م وتنتهي في 28/01/2024م، وسيعقد الاختبار من تاريخ 03/03/2024م، وحتى 04/03/2024م".

الاختبار التربوي العام


وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، قد أعلنت فتح باب التسجيل في الاختبار "التربوي العام" للرخص المهنية للوظائف التعليمية، الذي يستمر حتى 19 مارس 2024م، وذلك ضمن الدورة الرابعة لهذه الاختبارات التي ستقام في الربع الأول من العام 2024م.

فترة الاختبارات للرخصة المهنية

وسيطبق الاختبار على المتقدمين والمتقدمات خلال الفترة من 22 - 23 مارس 2024م.
وتستهدف الاختبارات المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبين في التقديم على الوظائف التعليمية في القطاعين العام والخاص في المملكة.
وطبقت الهيئة اختبارات الرخصة المهنية في (3) دورات ابتداءً من عام 2021م حتى 2023م.
وبلغت نسبة المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية الذين حققوا اشتراطات الرخصة المهنية (56%).
ويبلغ عددهم أكثر من 286 ألف معلم ومعلمة، بينما بلغ عدد الذين أصدروا الرخصة أكثر من 154 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية.
وستعقد الدورة الخامسة لهذه الاختبارات بنوعيها (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) في الربع الرابع من العام 2024م، وستُعلن مواعيد الاختبارات والتسجيل فيها لاحقًا.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

تتمثل خطوات التسجيل لاختبار الرخصة المهنية التربوي العام للمعلمين والمعلمات في الآتي:
الدخول إلى الموقع الرسمي لمركز التقويم والقياس (من هنا)
تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال ملء البيانات المطلوبة.
الدخول إلى أيقونة الخدمات الظاهرة في الشاشة الرئيسية.
الضغط على خيار الحصول على الرخصة المهنية.
أدخل كافة البيانات المطلوبة للحصول على الرخصة المهنية.
رفع كافة المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة.
الضغط على إرسال الطلب.

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