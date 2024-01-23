تقويم التعليم توضح صلاحية نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية

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تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع تساؤلات واستفسارات أحد الطلاب، بشأن صلاحية اختبار كفايات اللغة الإنجليزية ستيب (STEP) .





صلاحية اختبار كفايات اللغة الإنجليزية اضافة اعلان



التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي



الاختبار التربوي العام



جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي "العناية بالمستفيدين، على سؤال أحد الطلاب قال فيه : "أنا آخر اختبار كان عام 2019، وحاليا أقدم في قطاع صحي ولا يظهر أن لدي أي اختبار بقياس .. ما السبب؟".وأجابت الهيئة، بقولها: "مرحبا .. إن صلاحية نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) ثلاث سنوات من تاريخ الاختبار.. بالتوفيق.".وفي وقت سابق، تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع تساؤلات واستفسارات بشأن موعد التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية.جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها "العناية بالمستفيدين"، على سؤال ورد فيه : "متى يُفتح اختبار القدرة المعرفية محوسب؟".وأجابت هيئة تقويم التعليم بقولهاك "مرحباً.. انتهت فترة التسجيل لاختبار القدرة المعرفية (الرقمي)، ويمكنك التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي، علماً بأن فترة التسجيل تبدأ من تاريخ: 20/11/2023م وتنتهي في 28/01/2024م، وسيعقد الاختبار من تاريخ 03/03/2024م، وحتى 04/03/2024م".



وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، قد أعلنت فتح باب التسجيل في الاختبار "التربوي العام" للرخص المهنية للوظائف التعليمية، الذي يستمر حتى 19 مارس 2024م، وذلك ضمن الدورة الرابعة لهذه الاختبارات التي ستقام في الربع الأول من العام 2024م.





فترة الاختبارات للرخصة المهنية



اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

