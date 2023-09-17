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"تقويم التعليم" تعتمد 33 برنامجًا أكاديميًا جديدًا

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
هيئة تقويم التعليم
أ أ
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وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنها وقعت اليوم، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اتفاقيات لاعتماد 33 برنامجًا أكاديمياً لجامعة طيبة، وذلك بمقر الجامعة بالمدينة المنورة.اضافة اعلان

مستهدفات خاصة بالاعتماد

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما, لأعلى المستويات العالمية , بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

متطلبات الحصول على الاعتماد الأكاديمي

 وأبانت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي, من مركز "اعتماد" التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي, لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز.

صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية

 وأكدت أهمية أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي, لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.
ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة, المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ومن جانب الجامعة, معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني.



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