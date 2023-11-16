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تقويم التعليم تعتمد 11 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الأعمال والتكنولوجيا

هيئة تقويم التعليم والتدريب
تقويم التعليم
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية إطارية لاعتماد 11 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الأعمال، وذلك في مقر الجامعة بمدينة جدة.اضافة اعلان

رفع جودة التعليم


وتهدف الاتفاقية الموقعة للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث شملت الاتفاقية اعتماد 4 برامج في مرحلة البكالوريوس في تخصصات إدارة التجزئة، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، والقانون.

تفاصيل التخصصات 


كما شملت الاتفاقية اعتماد 7 برامج في مرحلة الماجستير في تخصصات إدارة الأعمال، والإدارة الهندسية، وإدارة الإمدادات، وإدارة الموارد البشرية، والتسويق، والمالية، والمحاسبة.

ووقّع الاتفاقية من جانب الجامعة رئيس الجامعة الدكتور وئام بن حسني تونسي، ومن جانب الهيئة وقّعها المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ.

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