الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"تقويم التعليم" تطلق المرحلة الثانية من "برنامج جاهزية"

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
هيئة تقويم التعليم والتدريب
أ أ

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب المرحلة الثانية من "برنامج جاهزية"، وهو أحد مبادراتها الوطنية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ الذي يهدف إلى رفع جاهزية خريجي الجامعات السعودية القادرين على المنافسة عالميًا، وتعزيز المواءمة مع متطلبات سوق العمل.اضافة اعلان

اختبارات معيارية لـ 24 تخصصًا جامعيًا

ويعنى البرنامج الذي يستهدف عقد اختبارات معيارية لـ 24 تخصصاً جامعياً في يناير 2024م، بتقييم طلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 في البرامج الجامعية للتخصصات المستهدفة وهي:
-خمسة تخصصات في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، تشمل كلا من: علم الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية.
-ستة تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية، تشمل كلا من: الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والعمارة.
- بالإضافة الى تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الأولى من البرنامج وعددها ثلاثة عشر تخصصًا وتشمل تخصصات:
المالية
المحاسبة
التسويق
التمويل
الاستثمار
المخاطر والتأمين
المصارف الأسواق المالية
هندسة الحاسب، وعلوم الحاسب
هندسة البرمجيات
نظم المعلومات
تقنية المعلومات
الذكاء الاصطناعي
الأمن السيبراني/ أمن المعلومات.
ويتم ذلك من خلال اختبارات معيارية بالتعاون مع الجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة.
ويضمن الإطار التخصـصي ونتائج الاختبارات المعيارية في متطلبات الاعتماد الأكاديمي البرامجي وفي مؤشرات التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي "صقر".

16 هدفًا 

ويسهم البرنامج في تحقيق 16 هدفًا متعلقًا بالتعليم من أهداف المستوى الثالث لرؤية المملكة 2030؛ وسينتج عن البرنامج مجموعة مخرجات معرفيّة في مقدمتها الأطر المعرفية للمعارف والمهارات التخصصية في عدة مجالات، المبنية على دراسة وافية لأفضل الممارسات الدولية، وتغذيتها بالاحتياجات الوطنية.
كما سيتم قياس جودة مخرجات البرامج الأكاديمية من خلال نتائج الاختبارات المعيارية والاعتماد الأكاديمي.

اقرأ أيضا

وزارة العدل
3:07 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تسجيل فوري للصكوك الوقفية عبر الربط الإلكتروني

7474
2:48 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

الآن.. شاهد غزارة الأمطار مع السيول شرق مكة

غلق طريق الهدا
2:45 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

الأمن يقرر غلق مؤقت لطريق "الهدا" بالاتجاهين إحترازياً بسبب الأمطار

التعاون . الاسلامي
2:28 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

الأحد.. المملكة تدعو لقمة إسلامية استثنائية في الرياض لبحث العدوان على غزة

اقرأ أيضا

291 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي

أخبار السعودية.. إعانة الزواج للأيتام وموعد القبول بالتجنيد الموحد

"الزكاة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقراراتها

عاجل.. النيابة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض

التعليم تطلق "الهاتف الاستشاري" للطبة وأولياء أمورهم

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

image_750x_6415acf794c14 4:47 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

56 برنامجًا أكاديميًا.. خطوة مهمة من تقويم التعليم بخصوص التدريب

أخبار السعودية 1:40 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث وشرط تأجير المسكن المدعوم

هيئة تقويم التعليم والتدريب 6:48 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

خلال 60 يومًا.. تعرف على ضوابط تظلم المدارس من التقويم والاعتماد

أخبار السعودية 4:46 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. أوائل اختبارات القدرات وعقوبات محظورة على الطلاب وحطوات نقل الراتب

اقرأ أيضا

F-FN3wdXEAAR9eH
1:15 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تزامنًا مع الأمطار.. "المسند" يكشف سر المنخفض الجوي

78578
12:48 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

السيول أنهارًا.. شاهد كيف تحولت شوارع عفيف والدوادمي لبحيرات في الرياض

طريق الملك عبدالله
12:40 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

غدًا الثلاثاء.. "المياه الوطنية": إغلاق جزئي في طريق الملك عبدالله لهذا السبب

الخدمات الطبية وزارة الدفاع
12:07 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرف على موعد القبول في التجنيد الموحد لحملة مختلف المؤهلات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الراتب -- ريال - الموارد
2:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. "التعليم" تحدد موعد صرف مكافأة نوفمبر للطلاب وخطوات الاستعلام

أخبار السعودية
2:01 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. إعانة الزواج للأيتام وموعد القبول بالتجنيد الموحد

النيابة العامة
1:19 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. النيابة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض

أمطار غزيرة على عسير
1:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة والرياض ومعظم المناطق لـ11 مساء

الخدمات الطبية وزارة الدفاع
12:07 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرف على موعد القبول في التجنيد الموحد لحملة مختلف المؤهلات

الطلاب في المدارس
11:27 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"التعليم": 6 خطوات تحدد دور الأسرة في الانضباط المدرسي