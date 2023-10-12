"تقويم التعليم" تطرح معايير الاعتماد البرامجي لبرامج التدريب

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طرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، معايير الاعتماد البرامجي لبرامج التدريب، عبر منصة "استطلاع"، وذلك لاستطلاع الرأي بشأنها. اضافة اعلان

ويهدف ذلك إلى الإسهام في رفع جودة البرامج والمخرجات التدريبية في قطاع التدريب وضمان مواءمة المخرجات التدريبية مع احتياجات سوق العمل وتوقعات أصحاب المصلحة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وتتكون معايير الاعتماد البرامجي لبرامج التدريب من 4 معايير رئيسة تغطي نواحي ضمان وضبط جودة البرنامج التدريبي ويتفرع عنها 21 معيارًا فرعيًا.





المعيار الأول - تصميم وتطوير البرنامج



المعيار الثاني - تقويم وجودة البرنامج



المعيار الثالث - المتدربون



المعيار الرابع - المدربون



يتوافق البرنامج مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، وتتسق أهداف البرنامج ونواتج التعلم مع الاحتياجات التنموية وسوق العمل، وتتضمن عملية التصميم والتطوير مشاركة فاعلة لأصحاب المصلحة وجهات العمل.- تتوافق البيانات الوصفية للبرنامج (اسم المؤهل والمستوى ومجال التخصص، والحد الأدنى للساعات (الوحدات التدريبية) المعتمدة، وعدد السنوات الدراسية)، ونواتج التعلم مع اشتراطات الإطار الوطني للمؤهلات والمعايير المهنية والتخصصية المعتمدة في مجال التخصص.- يُطبّق البرنامج منهجية فاعلة للشراكة مع أصحاب المصلحة وجهات العمل لتحديد متطلباتهم الحالية وتوقعاتهم المستقبلية عند تصميم وتطوير البرنامج، ويستفاد من هذه الشراكة في تطوير البرنامج.- يحدد البرنامج مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويتضمن منهجية واضحة لمتابعة استخدامها وتحديثها بمشاركة أصحاب المصلحة.- يراعي المحتوى التدريبي تحقيق أهداف البرنامج ونواتج التعلم والتطورات العلمية والتقنية والمهنية في مجال التخصص، ويخضع إعداده وتطويره لقيم الأمانة العلمية وحقوق الملكية الفكرية.- يحدد البرنامج إستراتيجيات التدريب المناسبة لتحقيق نواتج تعلم البرنامج، بما في ذلك متطلبات التدريب التعاوني و/أو التدريب على رأس العمل و/أو التلمذة المهنية.- يحدد البرنامج الآليات والأدوات المناسبة لقياس نواتج التعلم والتحقق من استيفائها وفق مستويات أداء وخطط تقييم محديُطبّق البرنامج إستراتيجيات التدريب وطرق التقويم المناسبة والمتنوعة لتحقيق نواتج التعلم وقياسها، وتُستخدم نتائج التقويم والتقارير الدورية في تحسين وتطوير البرنامج.-يُطبّق البرنامج إستراتيجيات تدريب متنوعة لتحقيق أهدافه العامة والتخصصية، ويستفاد من نتائج التقويم والتقارير الدورية في تطوير البرنامج.-يُطبّق البرنامج أدوات تقويم متنوعة ومناسبة تقيس مستوى تقدم المتدربين في تحقيق نواتج التعلم، وتتخذ الإجراءات التصحيحية للرفع من تحصيلهم وفقاً لنتائج التقويم.-يستخدم البرنامج الموارد والتجهيزات اللازمة لتنفيذ التدريب (بما في ذلك الموارد التقنية) بفاعلية، ويقوم بتحديثها بصورة منتظمة، ويتابع طرق ومدى استخدامها وتتخذ الإجراءات التصحيحية وفقًا لذلك.-يتحقق البرنامج من فعالية التدريب التعاوني و/أو التدريب على رأس العمل و/أو التلمذة المهنية في تحقيق أهدافه ونواتج التعلم المستهدفة، ويستفاد من النتائج والتقارير في تطوير البرنامج.-تُستخدم مؤشرات الأداء واستطلاعات أصحاب المصلحة والمستفيدين في تقويم ومراجعة البرنامج وجودة مخرجاته، وتُستخدم النتائج لتطوير وتحسين البرنامج.-يُطبّق البرنامج آليات واضحة ومنتظمة لتقويم ومراجعة البرنامج (بما في ذلك التقويم الذاتي، المراجعة الخارجية)، ويستفاد من النتائج والتقارير في تحسين وتطوير البرنامج.يقدم البرنامج خدمات الدعم والتوجيه والإرشاد لمتدربي البرنامج لرفع معدلات إكمالهم واستبقائهم، وتنمية ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل وتعزيز تعلمهم، ومتابعة إجراءات توظيفهم، ويستفاد من النتائج والتقارير الدورية للتطوير والتحسين المستمر.-تُقدم خدمات الدعم والتوجيه والإرشاد للمتدربين لرفع معدلات إكمالهم واستبقائهم، ويتم إجراء تقويم شامل لجودة وكفاية هذه الخدمات، ويستفاد من النتائج والتقارير الدورية للتطوير والتحسين المستمر.-يقدم البرنامج خدمات الدعم المهني المناسب للمتدربين لمواءمة مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل، ويستفاد من النتائج والتقارير الدورية في تطوير وتحسين الخدمات.-يُطبّق البرنامج آليات ملائمة للتعرف على المتدربين المتميزين والمتعثرين، والمتدربين من ذوي الإعاقة، ويوفر الخدمات المناسبة لرعايتهم وتحفيزهم ودعمهم، ويستفاد من النتائج والتقارير الدورية في تطوير الخدمات المقدمة.-يُطبّق البرنامج آليات لضمان انتظام المتدربين في الحضور والمشاركة الفاعلة في التدريب، وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لذلك.-يُطبّق البرنامج آليات منتظمة للتواصل مع الخريجين، ومتابعة حصولهم على وظائف في مجال تخصصاتهم، ويحتفظ بقواعد بيانات محدثة وشاملة عنهم لخدمة مبادرات التوظيف الوطنية (بما في ذلك المرصد الوطني للعمل)، وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لذلك.تُطبق معايير محددة لاختيار الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم البرنامج، وتتخذ الإجراءات اللازمة لاستبقائهم وتمكينهم من التطوير المهني لتعزيز جودة أدائهم، وتُتابع إجراءات التحسين والتطوير.-يتوافر في البرنامج العدد الكافي من المدربين المهنيين من ذوي الخبرة والمهارة والممارسة المهنية المناسبة في مجال البرنامج، وتوجد آليات مناسبة لمتابعة ذلك.-يُوجد منهجية فاعلة ومطبقة لاستبقاء المدربين، وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لذلك.-ُوجد منهجية فاعلة ومطبقة لتمكين المدربين من التطوير المهني المستمر للرفع من أدائهم وتأهيلهم وفق احتياجاتهم ومتطلبات البرنامج، وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لذلك.-يُطبّق البرنامج آليات منتظمة للتأكد من جودة أداء المدربين، وتطبيقهم لمنهجيات وإستراتيجيات التدريب المحددة في أدلة البرنامج (بما في ذلك دليل المدرب)، وتتخذ الإجراءات اللازمة للتحسين والتطوير.