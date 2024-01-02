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تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية

هيئة تقويم التعليم
هيئة تقويم التعليم
أ أ
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حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبارات وذلك خلال أيام العمل الرسمية.
جاء ذلك في رد من تقويم التعليم عبر حساب "العناية بالمستفيدين"، على سؤال مستفيد قال فيه: "اختبرت يوم الخميس قدارت وإلى الآن لم تظهر الدرجة..ما السبب؟".

نتائج الاختبارات الرقمية


وأجابت الهيئة بقولهاك: مرحبا تعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من ٣ إلى ٥ أيام عمل، علماً أن أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.. بالتوفيق".

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه سيتم إتاحة فرصتين لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام)، وفرصتين لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي) في العام 2024،

اختبارات الرخصة المهنية التعليمية


جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابه الرسمي "العناية بالمستفيدين"، على استفسار مواطن بشأن موعد اختبار الرخصة المهنية التربوي خلال العام ٢٠٢٤؟".
وأجابت هيئة تقويم التعليم بقولها: "مرحباً.. ستتاح خلال العام 2024 فرصتان لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام)، وفرصتان لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي)، وستكون الفرصة الأولى لكلا الاختبارين في الربع الأول من عام 2024، أما الفرصة الثانية لكليهما؛ فستكون في الربع الرابع من ذات العام.

 

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ويعد اختبار الرخصة المهنية، أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة والتخصصية للمتقدم على الرخصة المهنية نظام الرخص المهنية للوظائف التعليمية، وفقًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وتستهدف الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل في المدارس الحكومية، وكذلك كل من يرغب في ممارسة مهنة التعليم في القطاع الخاص في المملكة.


أنواع اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

وتنقسم الاختبارات إلى نوعين، وهما:
أولاً: اختبار تربوي عام: ويكون هذا للجميع من دون استثناء.
ثانيًا: الاختبار التخصصي: ويتناول مفاهيم التخصص ومكوناته، ويصل عدد التخصصات التي تعتمدها الهيئة اليوم إلى 38 تخصص.
ويغطي الاختبار العام المجالات التالية:
المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية
المجال الثاني: المعرفة المهنية
المجال الثالث: الممارسة المهنية
ويندرج تحت هذه المجالات عدد من المعايير الرئيسة هي:
- الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية.
- التطوير المهني المستمر.
- التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع.
- الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية.
- المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه.
- المعرفة بطرق التدريس العامة.
- التخطيط للتدريس وتنفيذه.
- تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم.


الاختبارات الرخصة المهنية التخصصية

تتباين المجالات في التخصصات وفقًا لها، ويبلغ عدد التخصصات في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (36) تخصصًا.
رسوم الاختبار
رسوم اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية الاختبار التربوي (العام) 100 ريال، والاختبار (التخصصي) 100 ريال.
مدة سريان اختبار الرخصة المهنية 
تعد الرخصة المهنية سارية لمدة  خمس سنوات ميلادية من تاريخ إعلان النتيجة.

 

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