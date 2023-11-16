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تقويم التعليم: الانتهاء من اختبارات نافس بـ21 ألف مدرسة

اختبار الأختبارات اختبارات
اختبارات نافس
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب -للسنة الثانية على التوالي- الانتهاء من قياس الأداء التعليمي لعام 2023 من الاختبارات الوطنية «نافس»، بمشاركة 1.150.000 طالب وطالبة في الصفوف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط.اضافة اعلان
الاختبارات شملت جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، البالغ عددها أكثر من 21 ألف مدرسة في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها. وأصدرت الهيئة للمرة الأولى في المملكة بطاقات الأداء المدرسي بناء على نتائج هذه الاختبارات في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة.

الاختبارات الوطنية


وأتاحت الهيئة لجميع المدارس ومكاتب وإدارات التعليم الاطلاع على نتائجها في الاختبارات الوطنية من خلال «بطاقة أداء المدرسة» وذلك عن طريق منصة «تميز» الرقمية، كما يمكن للمدارس الاطلاع على النتيجة عند الانتهاء من التقويم الذاتي، وذلك في تقرير المدرسة على المنصة الرقمية.

يشار إلى أنه تم تطبيق الاختبارات الوطنية «نافس» للمرة الأولى على جميع مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في العام الدراسي 2022/2021م التي تمثل «دورة التهيئة»، ثم طُبقت للمرة الثانية كذلك على جميع مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في العام الدراسي 2023/2022م وتمثل (الدورة الأولى)، كما تمثل نتائج الاختبارات الوطنية في دورتها الأولى (خط الأساس) لهذه الاختبارات.

اختبارات وطنية


تُعد اختبارات «نافس» اختبارات وطنية تعدها هيئة تقويم التعليم والتدريب وفق أطر مرجعية في مجالات التعلم (المواد) الرئيسية، وهي: القراءة والرياضيات والعلوم للصفوف الدراسية الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط، كما تعدُ نتائجها معيارًا مهمًا لتقويم واعتماد المدارس.

يذكر أن اختبارات «نافس» تهدف إلى تقويم التحصيل التعليمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وإلى تزويد صّناع القرار والمستفيدين بمؤشرات أداء موثوقة؛ تساعد على اتخاذ الإجراءات التصحيحية؛ لتحسين جودة عمليات التعليم والتحصيل التعليمي، ورصد مستوى التقّدم والتغيير في مستويات التحصيل التعليمي للمدارس.

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