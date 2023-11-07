تقويم التعليم: إعادة المقابل المالي لاختبار الرخصة المهنية في هذه الحالة

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أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب آلية تأكيد اختبار الرخصة المهنية أو استعادة المقابل المالي والاستفادة منه في الاختبارات التالية.

جاء ذلك في رد من الهيئة، على استفسار أحد المواطنين بشأن آلية تأكيد الاختبار أو استعادة المقابل المالي. اضافة اعلان





استعادة المقابل المالي



برنامج جاهزية



تقييم طلبة البكالوريوس



وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر حساب العناية بالمستفيدين: "إنه في حال عدم تأكيد الاختبار يرجى الذهاب للمقر قبل عقد الاختبار بنصف ساعة، وسيكون دخولك حسب الأماكن الشاغرة".وأضافت "إذا لم يتسنَّ لك دخول الاختبار ، ومازالت حالتك على قائمة الانتظار؛ فسيعاد المقابل المالي إلى ملفك بعد ظهور حالة الحضور، وبإمكانك استخدامه للاختبارات القادمة".وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد أطلقت المرحلة الثانية من «برنامج جاهزية»، وهو أحد مبادراتها الوطنية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، سعيًا لرفع جاهزية خريجي الجامعات السعودية القادرين على المنافسة عالميًا.ويستهدف البرنامج عقد اختبارات معيارية لـ 24 تخصصًا جامعيًا في يناير 2024م، بتقييم طلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 في البرامج الجامعية للتخصصات المستهدفة.والتخصصات المستهدفة وهي: 5 تخصصات في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، و6 تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية.إضافة الى تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الأولى من البرنامج وعددها 13 تخصصًا.