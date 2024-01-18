"تقني‬ ‫مكة" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثالث

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة ‫مكة المكرمة عن استقبال طلبات التسجيل والقبول في برامج الكليات، والمعاهد التابعة لها بالمنطقة، للفصل التدريبي الثالث للبنين والبنات. اضافة اعلان

ويبدأ استقبال طلبات التسجيل، اعتبارًا من يوم الأحد 1445/07/09هـ.





تقني مكة يعلن بداية القبول والتسجيل للفصل الثالث



تأهيل نوعي لطلبة تقني مكة بأعلى معايير الجودة



3 البرانج التعليمية لتقني مكة



وأوضحت الإدارة، أن القبول الإلكتروني سيتاح عبر بوابة القبول للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي" على الرابط: ‏‪https://adm.tvtc.gov.sa/login ولمدة أربعة أيام.ويشمل دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات "صباحي ومسائي"، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد الثانوية "صباحي".والكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرمة هي كلية حكومية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنشئت بهدف تقديم تأهيل نوعي مميز بأعلى معايير الجودة للتدريب التقني والمهني للكوادر الوطنية.ويدرس الطالب دبلوم في تخصصات متعددة حسب احتياج سوق العمل، ويتكون هيكل البرنامج الذي تقدمة الكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرمة من:• السنة التحضيرية حيث تدرس الطالبة اللغة الانجليزية والحاسب الالي والمهارات الاساسية وعند انتهائها تحصل على شهادة كامبردج• السنة الثانية تدرس الطالبة المهارات والمعلومات الاساسية للتخصص الذي اختارتة والتطبيقات العلمية• السنة الثالثة تدرس الطالبة المهارات التطبيقية والفنية للتخصص بكثافة واكثر دقة وعند انتهائها تحصل على شهادة الدبلوم