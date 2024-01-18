الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"تقني‬ ‫مكة" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثالث

الإدارة العامة للتعليم التقني
الإدارة العامة للتدريب التقني بمكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة ‫مكة المكرمة عن استقبال طلبات التسجيل والقبول في برامج الكليات، والمعاهد التابعة لها بالمنطقة، للفصل التدريبي الثالث للبنين والبنات.اضافة اعلان
ويبدأ استقبال طلبات التسجيل، اعتبارًا من يوم الأحد 1445/07/09هـ.

تقني مكة يعلن بداية القبول والتسجيل للفصل الثالث

وأوضحت الإدارة، أن القبول الإلكتروني سيتاح عبر بوابة القبول للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي" على الرابط: ‏‪https://adm.tvtc.gov.sa/login ولمدة أربعة أيام.
ويشمل دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات "صباحي ومسائي"، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد الثانوية "صباحي".

تأهيل نوعي لطلبة تقني مكة بأعلى معايير الجودة

والكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرمة هي كلية حكومية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنشئت بهدف تقديم تأهيل نوعي مميز بأعلى معايير الجودة للتدريب التقني والمهني للكوادر الوطنية.
ويدرس الطالب دبلوم في تخصصات متعددة حسب احتياج سوق العمل، ويتكون هيكل البرنامج الذي تقدمة الكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرمة من:

3 البرانج التعليمية لتقني مكة

• السنة التحضيرية حيث تدرس الطالبة اللغة الانجليزية والحاسب الالي والمهارات الاساسية وعند انتهائها تحصل على شهادة كامبردج
• السنة الثانية تدرس الطالبة المهارات والمعلومات الاساسية للتخصص الذي اختارتة والتطبيقات العلمية
• السنة الثالثة تدرس الطالبة المهارات التطبيقية والفنية للتخصص بكثافة واكثر دقة وعند انتهائها تحصل على شهادة الدبلوم

اقرأ أيضا

الجبير: لدينا موارد هائلة من اليورانيوم وسنستخدمها

الشؤون الإسلامية تنظم مسابقة حفظ القرآن الكريم وتفسيره في مالي

شركات النظافة تعود إلى المدارس.. تعرف على مسؤولياتها

عاجل.. "الحصيني" يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع.. أجواء مناسبة للتنزه

بـ 4 مئوية.. القريات وتبوك تُسجلان أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

منصة قوى
11:55 ص الخميس، 18 يناير 2024

تنبيه من قوى حول كيفية إنهاء العلاقة التعاقدية

أمطار غزيرة على عسير
10:18 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار ورياح وأتربة مثارة لـ7 مساءً

أهم 10
9:30 ص الخميس، 18 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. انتهاء تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين ووظائف بالخطوط السعودية

4345345
9:28 ص الخميس، 18 يناير 2024

أمطار الرياض.. شاهد الهطل الصباحي بين ملهم ودقلة مع الرعود

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الداخلية
2:04 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. ارتكب جريمة بشعة في مكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بمواطن

أخبار السعودية
1:55 م الخميس، 18 يناير 2024

أخبار السعودية.. "الموارد" تُعدل "العمل المرن" ووظائف شاغرة برواتب تتجاوز 11 ألف ريال

111
1:14 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. "الحصيني" يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع.. أجواء مناسبة للتنزه

حساب المواطن - التسجيل
12:16 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. طريقه تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن

رابت - الراتب - ريال -
11:16 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. براتب 11.250 ريالاً.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف في عدة مدن بالمملكة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
10:38 ص الخميس، 18 يناير 2024

"الموارد" تُعدل "العمل المرن".. السماح للموظفين بأكثر من 95 ساعة شهريًا